أبوظبي في 25 نوفمبر / وام /أكد سعادة جايلز تومسون، رئيس مجموعة العمل المالي «فاتف» أهمية سرعة الاستجابة لجرائم الاحتيال، وتوسيع نطاق التعاون ليشمل شركات التكنولوجيا والاتصالات إلى جانب القطاعات الخاضعة للرقابة، مشدداً على ضرورة توفير أدوات مرنة تتيح الإسراع في تجميد عائدات الاحتيال واستردادها، وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات عبر الحدود.

جاء ذلك خلال مشاركته في الطاولة المستديرة رفيعة المستوى حول مواجهة الاحتيال، التي نظّمتها الرئاسة الإماراتية لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف» في أبوظبي، على هامش الاجتماع العام الثالث والأربعين للمجموعة.

وأعرب عن شكره لدولة الإمارات ولسعادة حامد سيف الزعابي، رئيس «مينافاتف»، وللمجموعة على تنظيم اللقاء، مؤكداً أنه أتاح فرصة للاطلاع على تجارب دول المنطقة في مواجهة الاحتيال، والتعرّف على الممارسات التي أثبتت فاعليتها ويمكن توسيع نطاق تطبيقها.

وقال إن التجارب التي عرضها عدد من دول المنطقة أظهرت أوجه التشابه والاختلاف في أساليب الاحتيال من دولة إلى أخرى، مشيراً إلى استغلال النزاعات الأخيرة في المنطقة لتنفيذ مخططات احتيالية جديدة.

وأوضح أن عدداً من القضايا التي ناقشها المشاركون يتوافق مع ما رصدته «فاتف» على المستوى العالمي في تقريرها الأخير، ومن أبرزها تزايد الاعتماد على التكنولوجيا لتنفيذ عمليات احتيال منظّمة وواسعة النطاق، وتنامي إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، وارتباط الاحتيال بجرائم أخرى، إلى جانب ما تخلّفه هذه الجرائم من آثار في حياة الضحايا.

وأشار تومسون إلى أن «فاتف» تعمل، بالتعاون مع «مينافاتف» ومجموعات إقليمية نظيرة، على إعداد خريطة طريق عالمية لمواجهة الاحتيال، بالتزامن مع إعداد تقريرها المقبل حول سبل التصدي له.