أبوظبي في 25 نوفمبر/ وام/ أعلنت مجموعة الليوان، المتخصصة في تقديم الخدمات المالية متعددة المجالات والتي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، عن شراكتها الرسمية مع أسبوع أبوظبي المالي 2026.

وتنسجم هذه الشراكة وفق بيان صحفي صادر اليوم مع شعار أسبوع أبوظبي المالي 2026، "مجتمع رأس المال.. قوة تدفعها الشراكات"، الذي يعكس تطلعات مجموعة الليوان في الربط بين الخبرات الخليجية والرؤى الدولية، وبناء علاقات استثمارية راسخة وطويلة الأمد.

وأفادت الشركة التي تأسست في 2025 أن هذه الشراكة تأتي لتكرس مفهوم التعاون في صميم النقاشات حول كيفية استفادة الشركات الإقليمية ورؤوس الأموال من الفرص المتاحة على مستوى العالم، وذلك في ظل التحولات التي تشهدها أنماط التجارة العالمية، وإعادة تقييم سلاسل التوريد، والتحديات التي تواجه المستثمرين في بيئة دولية متزايدة التعقيد والتشابك.

ويشارك مايكل جيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة الليوان، في جلستي حوار يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2026؛ الأولى تحت عنوان "من مُخصِّصي رؤوس الأموال إلى صنّاع الصفقات" ضمن المؤتمر الدولي للمكاتب العائلية، والثانية "الملكية الخاصة: بناء الجيل القادم من الشركات الإقليمية الرائدة" ضمن منتدى صناديق الاستثمار البديلة، كما يتولى إدارة ثلاث جلسات حوار ضمن قمة البنية التحتية والمؤتمر الدولي للمكاتب العائلية يومي 7 و8 ديسمبر، والتي تتناول مواضيع التجارة العالمية، والقدرة التنافسية لقطاع التصنيع، والقيادة في الشركات العائلية.

وقال جيل، إن أبوظبي تواصل تعزيز مكانتها بوصفها مركزاً محورياً للاستثمار وصناعة القرارات المالية على مستوى العالم، حيث يجمع أسبوع أبوظبي المالي نخبة الأفراد والمؤسسات الذين يسهمون في رسم ملامح المستقبل، وتعكس هذه الشراكة قيمنا الأساسية والتي تتمثل بربط الخبرات الإقليمية بالفرص العالمية، وتقديم رؤى مستقلة للتعامل مع التحديات المعقدة، وبناء علاقات تحقق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

ووفقاً لأبوظبي العالمي، تشهد الدورة الخامسة من أسبوع أبوظبي المالي مشاركة أكثر من 300 من قادة القطاع المالي العالمي الذين يمثلون مؤسسات تدير أصولاً بنحو 70 تريليون دولار، حيث توفر الفعالية منصة تجمع نخبة المستثمرين والمؤسسات وقادة الأعمال لاستكشاف دور الشراكات في مواكبة التحولات في تدفقات رؤوس الأموال والأولويات الاقتصادية.

وأضاف جيل: يتطلب المشهد المالي اليوم تقديم خدمات تتجاوز مجرد إتاحة الوصول إلى رؤوس الأموال أو الحصول على الاستشارات التقليدية، فسواء تعلق الأمر باغتنام الفرص الاستثمارية العابرة للحدود، أو إدارة عمليات انتقال الملكية عبر الأجيال، أو التعامل مع اقتصاد عالمي يزداد ترابطاً، فإن النجاح يرتكز على حسن التقدير، والعلاقات القائمة على الثقة، والفهم الدقيق للأسواق المحلية والدولية.