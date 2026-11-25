أبوظبي في 25 نوفمبر /وام/ أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية تنظيم سباق أبوظبي للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، يوم الأحد المقبل الموافق 29 نوفمبر، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ضمن أجندة السباقات البحرية التراثية الهادفة إلى صون الموروث البحري الإماراتي وتعزيز استدامته.

ويأتي تنظيم السباق في إطار جهود المحافظة على رياضة الإبحار الشراعي التقليدي، وتشجيع النواخذة والبحارة على المشاركة في المنافسات التي تجسد ارتباط أبناء الإمارات بالبحر، وتعكس مهاراتهم وخبراتهم المتوارثة في قيادة المحامل الشراعية والتعامل مع الرياح.

ومن المتوقع أن يشهد السباق منافسات بين المحامل المشاركة، في ظل الاهتمام المتواصل بسباقات فئة 22 قدماً، ودورها في استقطاب المواهب الشابة وتعزيز مشاركتها في الرياضات البحرية التراثية.

وأكد خليفة الرميثي، مدير فعاليات الرياضات التراثية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن تنظيم السباق يأتي امتداداً لجهود النادي في تطوير منظومة السباقات البحرية التراثية، وتوفير بيئة تنافسية تسهم في المحافظة على هذا الإرث الوطني ونقله إلى الأجيال المقبلة.

وقال إن النادي يحرص على أن تشكل سباقات المحامل الشراعية منصة تجمع بين المحافظة على أصالة الموروث البحري وتعزيز روح المنافسة بين النواخذة والبحارة، مع إتاحة الفرصة أمام الأجيال الشابة لاكتساب الخبرات وتطوير مهاراتها، بما يضمن استدامة هذه الرياضات وترسيخ حضورها في المجتمع.