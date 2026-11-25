أبوظبي في 25 نوفمبر / وام / حصلت جامعة نيويورك أبوظبي على منحة من وزارة الخارجية الأمريكية لقيادة برنامج "روّاد استكشاف القمر" (Lunar Scouts)؛ وهو برنامج مشترك جديد بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة يستمر لمدة 18 شهراً ابتداء من شهر نوفمبر الحالي ، ويهدف إلى تدريب 30 طالباً من طلاب الدراسات العليا على تطوير أدوات علمية مخصصة للمهمات القمرية المستقبلية واختبارها.

وبالجمع بين الجانب الهندسي العملي وإتاحة الوصول إلى مرافق الأبحاث والاختبارات القمرية، سيساهم البرنامج في دفع عجلة تطوير تقنيات تهدف إلى جرد الموارد الطبيعية على سطح القمر ودعم مهمات الاستكشاف المستقبلية.

ومن المقرر أن يجمع البرنامج طلاب دراسات عليا من مؤسسات تعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بأعداد متساوية، للعمل ضمن ستة فرق مشتركة.

ويقود البرنامج ديميترا أتري، الباحث الرئيسي في مختبر استكشاف الفضاء التابع لمركز الفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء في جامعة نيويورك أبوظبي، وسيعمل كل فريق على تصميم وبناء حمولة من المعدات والأجهزة العلمية التي ستركّب ضمن هيكل مركبة قمرية من تصميم الجامعة.

كما ستحظى الفرق ذات أفضل تصميم بفرصة زيارة أحد مراكز وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وإحدى الشركات التجارية العاملة في قطاع استكشاف القمر، مما يتيح لهم فرصة الاطلاع على عمل المؤسسات الرائدة في استكشاف الفضاء.

وستنتقل الفرق من التصاميم الأولية إلى النماذج الأولية المُعايرة، حيث ستختبر أجهزتها في ظروف المختبر، وبيئات تحاكي بيئة الفضاء، كما سيتسنى للفرق فرصة تقييم أداء أجهزتها أمام "غبار القمر المحاكي الإماراتي" خلال زيارة ميدانية لمدة أسبوعين في مختبر محطة السعديات القمرية في جامعة نيويورك أبوظبي.

وقال ديميترا أتري: "يعتمد البرنامج على القدرات التي طورناها في جامعة نيويورك أبوظبي لدعم استكشاف القمر، ويُحاكي "غبار القمر المحاكي الإماراتي"، المصنوع من صخور موجودة في دولة الإمارات خصائص مهمة لتربة القمر، بينما يُمكّننا جهاز محاكاة بيئة الفضاء والكواكب (SPEAR) من اختبار الأجهزة التقنية في ظروف تحاكي البيئة الفضائية، وتُوفر هذه المرافق أساساً عملياً للطلاب لتطوير وتقييم الأجهزة في جهد تعاوني دولي وعابر للتخصصات، لمواجهة التحديات ذات الصلة بالبعثات القمرية المستقبلية.

يهدف البرنامج إلى إنتاج ست مجموعات مُختبرة من المعدات والأجهزة العلمية، على أن يتم تطوير ما يصل إلى ثلاثة منها إلى مرحلة تصميم أولي تتناسب ومهام استكشاف القمر المستقبلية أو عمليات دعمها.

وينشئ الطلاب أيضاً مجموعات بيانات علمية ووثائق هندسية، إلى جانب حزمة من التحديات التقنية مفتوحة المصدر يمكن الاستفادة منها في دعم مجموعات الطلاب المستقبلية ودراسات المهمات الفضائية.