أبوظبي في 25 نوفمبر/ وام/ استعرضت اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم للقدرة والتحمل 2026، برئاسة سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، رئيس اللجنة العليا المنظمة، تفاصيل عمل اللجنة العليا واللجان الفرعية، وخطة الصحة والسلامة، وبرامج حفلي الافتتاح والختام، والفعاليات المصاحبة، وفحص وشحن الخيول، والحجر البيطري.

كما بحثت الجوانب التسويقية، والجوائز الخاصة بالجماهير والعائلات وتجهيزات قرية بوذيب العالمية الخاصة بمسارات السباق، والمحاجر البيطرية، والتقنيات المستحدثة من قناة ياس في نقل تفاصيل الحدث قبل وبعد السباق، والترتيبات التنظيمية والخطط الاستباقية التي تضمن سلامة الجميع في قرية بوذيب.

جاء ذلك خلال اجتماعها الثاني أمس بفندق سانت ريجيس في أبوظبي، لضمان أفضل الاستعدادات المتعلقة باستضافة الحدث العالمي والذي سيقام لمسافة 160 كلم بقرية بوذيب في 19 ديسمبر المقبل.

وتم خلال الاجتماع الكشف عن الجاهزية المتكاملة من جميع الجوانب لاستضافة الحدث العالمي وفق أفضل المعايير الدولية، حيث تم إنجاز 304 إسطبلات دائمة و14 مسارا للفحص البيطري، وتأكيد نقل 149 جوادا، بواقع 133 جوا و16 برا.

كما تم الإعلان عن مشاركة 176 فارسا وفارسة يمثلون 56 دولة من 5 قارات، و33 فريقا وطنيا يتنافسون على لقب الفرق، بجانب 23 دولة في المنافسات الفردية، فيما تشارك 9 دول لأول مرة في البطولة، ونمو نسبة المشاركة إلى 47%، في رقم جديد تسجله البطولة لأول مرة.

وتشهد البطولة حضور 66 مسؤولا رسميا من 29 دولة، كما تم اعتماد 23 مشرفا، و19 لجنة للبيطرة، و13 لهيئة التحكيم، على يبدأ وصول الخيول إلى أبوظبي من 7 إلى 12 ديسمبر المقبل، تمهيدا لحفل افتتاح البطولة يوم 17 ديسمبر، والفحص البيطري في اليوم التالي وصولا إلى السباق الرئيسي يوم 19 ديسمبر.

وأكد الريسي أن دولة الإمارات بدعم ورعاية القيادة الرشيدة أمام حدث عالمي يجمع فرسان القدرة للمرة الثانية في قرية بوذيب العالمية للقدرة في أبوظبي، بجاهزية كاملة لكافة المرافق والمنشآت لاستقبال فرسان العالم، ونسخة قياسية من المشاركة لأول مرة في البطولة، بالإضافة إلى مشاركة دول جديدة.

وقال إن الفروسية في دولة الإمارات حققت قفزات نوعية وإنجازات استراتيجية وتطوراً ملموساً، وطفرة كبيرة بفضل الدعم اللامحدود الذي تحظى به، للارتقاء بهذه الرياضة في الدولة، وتمكين أبناء وبنات الإمارات من القدرات التنافسية العالمية، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز في الأعمال التشغيلية وصلت إلى أعلى مستوياتها بنسبة 100% قبل أقل من شهر على انطلاقتها.

وأضاف أن دولة الإمارات تحظى بالثقة الدولية في استضافة البطولات والفعاليات الرياضية في الفروسية، بما تمتلكه من بنية تحتية، ومنشآت رياضية متطورة، وكفاءة بشرية، مشيراً إلى أن استضافة أبوظبي للحدث العالمي ديسمبر المقبل للمرة الثانية، يرسخ مكانتها وتصدرها للمشهد العالمي في رياضة الفروسية، وقدرتها على إبهار العالم مجددا بأفضل المعايير الدولية.

وأثنى الريسي على جهود أعضاء اللجنة العليا واللجنة الفرعية ودورهم في توفير إمكاناتهم وفرق عملهم في اللجان المختلفة، لدعم نجاح البطولة وتميزها، وأشار إلى أهمية دور اللجان الأخرى في البطولة بمتابعة تنفيذ الخطط والمهام المقررة قبل وأثناء البطولة، بما يسهم في الوصول إلى أعلى مؤشرات النجاح في الجوانب كافة.

حضر الاجتماع سعادة يعقوب السعدي، مدير قنوات أبوظبي الرياضية، عضو اللجنة العليا، وعبد الله المزروعي ممثل دائرة الصحة، وسعادة مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة عضو اللجنة العليا، وعيسى المزروعي من دائرة البلديات والنقل، ومحمد الرماحي، مدير مكتب التدقيق بديوان الرئاسة عضو اللجنة العليا، والعميد ركن أحمد الشحي ممثل القيادة العامة لشرطة أبوظبي، عضو اللجنة العليا، وعبد العزيز البلوشي من هيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومسلم الدرعي مدير إنتاج مساعد بمكتب أبوظبي الإعلامي عضو اللجنة العليا.

كما حضره الدكتور عبد الله أحمد الشيخ عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة القدرة المنسق العام للجان، وأحمد السويدي المدير التنفيذي بالاتحاد مدير البطولة، وعبد الله النقبي مدير إدارة الخدمات المساندة رئيس اللجنة الإعلامية ولجنة الافتتاح والختام ،ومحمد حاتم الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب رئيس لجنة الفعاليات بالبطولة، ولارا صوايا رئيسة لجنة التسويق بالبطولة، وفخري ماهر السراج رئيس لجنة الترويج والسياحة، وسلطان الحوسني رئيس قسم التسويق رئيس لجنة المشتريات، وعدنان الصيادي رئيس قسم تقنية المعلومات، ومعاذ العقربي السكرتير التنفيذي (مقرر اللجنة)، و إسراء الشمري رئيس إعلام اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.