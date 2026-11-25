أبوظبي في 25 نوفمبر / وام / نظّم مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة احتفالية بمناسبة عيد الاتحاد الخامس والخمسين للدولة بمشاركة منتسبيه وأسرهم، في أجواء وطنية عكست مشاعر الفخر والاعتزاز بمسيرة وإنجازات الاتحاد، وجسدت قيم الانتماء والولاء للوطن والقيادة الرشيدة، انسجاماً مع شعار احتفالات هذا العام "انتماء وولاء".

وتنوع برنامج الاحتفال بين الفقرات التراثية والأنشطة التفاعلية والترفيهية، وشمل عروض فرقة الحربية الإماراتية، وركناً للتصوير بطابع إماراتي، وورشاً تفاعلية، إلى جانب أنشطة للمنتجات التذكارية وصناعة الحلوى الإماراتية، بما أضفى على الفعالية طابعاً يجمع بين الموروث الثقافي الإماراتي والتجارب الترفيهية المتنوعة.

كما تضمن الاحتفال منطقة مخصصة للأطفال، شملت ورشاً للتلوين والتشكيل، إلى جانب أركان للضيافة الإماراتية والقهوة العربية، والمأكولات المتنوعة حيث أتاحت هذه الأنشطة للموظفين وأسرهم المشاركة في أجواء احتفالية مبهجة عززت التواصل بينهم، وجمعت مختلف الأجيال في الاحتفاء بالمناسبة الوطنية.