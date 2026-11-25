دبي في 25 نوفمبر / وام/ انطلقت اليوم في دبي فعاليات مؤتمر التأمين الصحي العاشر لعام 2026، الذي ينظمه اتحاد الإمارات للتأمين بمشاركة أكثر من 170 من القيادات التأمينية، والخبراء، ومقدمي الرعاية الصحية، وإدارات المطالبات في دولة الإمارات وعدد من الدول العربية والأجنبية.

ويناقش المؤتمر على مدى يومين مجموعة من الملفات الرئيسية تتمحور حول استشراف مستقبل القطاع، والتحديات التي تواجهه، واستكشاف فرص تطوير منظومة التأمين الصحي وتعزيز كفاءتها واستدامتها، وكذلك سبل تعزيز الحوار وبناء شراكات مستدامة بين شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية والجهات التنظيمية.

وتتناول الملفات عددا من الموضوعات المهمة في مقدمتها مستقبل الصحة الرقمية والابتكار المسؤول، وتطبيقات تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة في إدارة المطالبات والعمليات التأمينية، وحوكمة البيانات الصحية، وحماية الخصوصية، والامن السيبراني، وتعزيز مرونة الأنظمة الرقمية.

وقال سعادة خالد محمد البادي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين في الكلمة الافتتاحية، ان هذا المؤتمر ينعقد في مرحلة مهمة يشهد فيها قطاع التأمين في دولة الإمارات تطورا متسارعا، مدفوعا بطموحات وطنية راسخة نحو رعاية صحية عالمية المستوى، وتركيز أكبر على الوقاية والجودة، وتوسع الإمكانيات الرقمية، ومسؤولية مشتركة لضمان أن تبقى الرعاية الصحية متاحة ومستدامة ومحورها الإنسان.

وأشار سعادته إلى أن قطاع التأمين الصحي في دولة الإمارات قد شهد تطورات محورية تعكس الأهداف الاستراتيجية للدولة، مدفوعا بتوجهات حكومية واضحة نحو تعزيز جودة وكفاءة المنظومة الصحية.

وأكد البادي أن التحول الرقمي أصبح أحد أبرز الاتجاهات التي تتبناها شركات التأمين الصحي، مدفوعا بالتطورات العالمية في استخدام الذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوكتشين، لافتا إلى ان هذه التقنيات قد انعكست على القطاع في دولة الإمارات بشكل ملحوظ، من خلال سرعة ودقة البيانات، وتعزيز تجربة العملاء وتقليل الاحتيال، بالإضافة إلى تمكين شركات التأمين من تقديم منتجات وخدمات مبتكرة.

وأكد خبراء مشاركون في المؤتمر أن سوق التامين الصحي في دولة الإمارات يشهد نمواً متسارعاً ونضجاً رقمياً لافتاً، مدعوما بالبنية التحتية التكنولوجية المتطورة للدولة، والتشريعات التنظيمية الاستباقية التي تفرضها الجهات الرقابية لتعزيز الأتمتة، وحوكمة البيانات وحماية المستفيدين.

وقال الدكتور حازم الماضي الخبير واستشاري التأمين الصحي، إن سوق التأمين الصحي في الدولة مرشح وفق المؤشرات لتحقيق أداء ونمو أفضل خلال عام 2027 والأعوام القادمة، مدفوعا بالاستثمار المكثف في التكنولوجيا الصحية وتقنيات التأمين، ومن أبرز تلك المؤشرات التوسع في الرعاية الصحية الرقمية والطب التنبؤي وأتمتة العمليات التشغيلية بالذكاء الاصطناعي، واستقطاب الكفاءات والشركات التكنولوجية العالمية، ونمو منظومة التأمين المدمج، وارتفاع الوعي المجتمعي بأهمية الحلول التأمينية المبتكرة وسهولة الوصول اليها عبر التطبيقات الذكية والمنصات الرقمية المتكاملة.

وأشار الماضي إلى أن تبني الذكاء الاصطناعي في القطاع بدولة الإمارات يعد في مرحلة متقدمة وريادية إقليميا، حيث انتقل من مجرد أدوات مساندة إلى ركيزة تشغيلية أساسية في صميم نماذج أعمال شركات التأمين، لتشمل مجالات الاستخدام المحورية أتمتة الموافقات الطبية المسبقة، والكشف التنبؤي عن الاحتيال وسوء الاستخدام، وتطوير تجربة المستفيدين والاكتتاب الذكي.

وأكد أن سوق الإمارات يصنف في طليعة الأسواق العالمية استجابة للابتكار والتحول الرقمي، مدفوعا بالاستراتيجيات الوطنية للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، حيث بدأنا نلاحظ في الآونة الأخيرة تبني بعض شركات التأمين والمستشفيات البنى التحتية السحابية، والتطبيقات الذكية، وحلول الأتمتة المتقدمة، وتسريع وتيرة الربط الرقمي الآمن والمباشر بين شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية، والجهات التنظيمية عبر معايير موحدة لتبادل البيانات اللحظية، بالإضافة إلى الاستثمار في البيانات الضخمة والأمن السيبراني، ودعم الشراكات مع شركات التكنولوجيا التأمينية.

وحول مدى تماشي خطط التامين الصحي مع مبادرات السياحة العلاجية في الدولة، قال الدكتور حازم الماضي، إن هذه الخطط تتماشى بشكل متنام مع رؤية الدولة لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة العلاجية، حيث توفر شركات التأمين حزم تغطية متخصصة ترتبط رقميا بالمستشفيات ومراكز التميز المعتمدة، وتدعم خدمات الاستشارات الطبية عن بعد، ومتابعة المرضى قبل السفر وبعد العودة، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه لا تزال هناك مساحة كبيرة ومجال واسع لتعميق التعاون الاستراتيجي والتقني بين شركات التأمين، والجهات الصحية ومنصات السياحة العلاجية، وشركات التكنولوجيا.