أبوظبي في 25 نوفمبر / وام / اختتمت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي المحطة الخامسة من مبادرة «تنبض بهلها» في حديقة الباهية، وسط إقبال تجاوز 8 آلاف زائر من الباهية والمناطق المجاورة على مدى ثلاثة أيام.

وتحولت الحديقة إلى مساحة تنبض بالحياة، اجتمعت فيها الأسر حيث عرض الأطفال والشباب أفكارهم ومشاريعهم، فيما تنقّل الزوار بين الأكشاك والأنشطة والورش التفاعلية، في مشهد مجتمعي جمع بين التعلم والترفيه والتواصل.

وتزامنت المبادرة مع فعاليات «أسبوع الطفولة المبكرة»، حيث أتاحت للمشاركين من الأطفال والشباب فرصة تقديم منتجاتهم، والتواصل مباشرة مع الزوار، وإدارة أكشاكهم بأنفسهم، بما أسهم في تنمية مهاراتهم في ريادة الأعمال والتسويق والثقافة المالية فيما شاركت الأسر في دعم أبنائها وخوض تجربة متكاملة عززت الثقة بالنفس وروح المبادرة والانتماء المجتمعي.

وتضمنت الفعالية منصتي «من بيتنا» للأطفال و«الروّاد» للشباب، إلى جانب ورش إبداعية وتثقيفية، وعروض تفاعلية، وأنشطة عائلية وترفيهية، ومساحات للمأكولات والمشروبات، لتقدم تجربة متنوعة تناسب مختلف الفئات العمرية، وتؤكد دور الحدائق والمرافق العامة بوصفها مساحات قريبة من السكان وحاضنة للمواهب والأفكار المحلية.

وقالت فاطمة عبدالرحمن الحوسني، المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب تحسين جودة المناطق في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: جسّدت محطة الباهية روح مبادرة تنبض بهلها، وشهدنا خلالها كيف يمكن للمرافق العامة أن تتحول إلى مساحات تجمع الأسر وتقرب بين سكان المنطقة، وتمنح الأطفال والشباب فرصة حقيقية للتجربة والإبداع والتواصل مع مجتمعهم. ونفخر بما أظهره المشاركون من طموح وثقة، وبالدور الفاعل للأسر والشركاء في إنجاح هذه التجربة، بما يعزز التلاحم المجتمعي ويدعم جودة الحياة.

وتواصل المبادرة محطاتها في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، ضمن جهود الدائرة لتفعيل الأحياء والمرافق العامة، ودعم المواهب والمشاريع الناشئة، وتعزيز المشاركة المجتمعية لتقديم تجربة متنوعة تعكس تطلعات الأسر وتحتفي بطاقات الأطفال والشباب وإبداعاتهم.