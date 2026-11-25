أبوظبي في 25 نوفمبر / وام / دعت بلدية مدينة أبوظبي جميع أفراد المجتمع إلى الاحتفال بالوطن بمسؤولية، والالتزام بالتعليمات والمحافظة على المرافق العامة، بما يعزز المظهر الحضاري لأبوظبي ويرسخ ثقافة الشراكة المجتمعية في حماية مكتسباتها مؤكدة أنه سيتم تطبيق اللوائح والقوانين المعمول بها بحق المخالفين وفق الإجراءات المعتمدة.

جاء ذلك في إطار حملتها التوعوية التي بدأتها في 26 اكتوبر الماضي وتستمر حتى 31 ديسمبر المقبل على امتداد شارع كورنيش أبوظبي وذلك بهدف رفع وعي أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على الأصول والمرافق العامة والمظهر الحضاري للمدينة خلال الاحتفال باليوم الوطني الـ55 ورأس السنة الميلادية الجديدة 2027، وتعزيز السلوكيات الإيجابية التي تجعل حماية المرافق العامة مسؤولية مشتركة.

وتركز الحملة على التعريف بقوانين المظهر العام، والحد من السلوكيات التي قد تؤثر في المشهد الحضاري وتلحق الضرر بالحدائق والمسطحات الخضراء، والأشجار وعناصر التجميل الطبيعية، والشوارع والأرصفة، وأعمدة الإنارة واللوحات الإرشادية، والمقاعد والمرافق العامة وساحات الاحتفالات، وذلك من خلال توعية الجمهور بأهمية الالتزام بالتعليمات المعمول بها أثناء الاحتفالات، والقيام بدوره وواجبه في المحافظة على المرافق التي يستخدمها الجميع.

وتنفذ البلدية الحملة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومجموعة تدوير، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية بتنظيم الاحتفالات في المواقع الأكثر ازدحاماً، بما يضمن السلامة العامة حيث ستعمل الحملة على التوعية المستمرة ونشر الرسائل الإرشادية للحد من الأضرار الناتجة عن إساءة استخدام المرافق.

وأوضح المهندس حسين محسن السعيدي، المدير التنفيذي لقطاع تشغيل البلدية الفرعية بالإنابة في بلدية مدينة أبوظبي، أن الاحتفال بالوطن يكتمل بالمحافظة على المكتسبات وجمال المدينة، فحماية المرافق العامة مسؤولية مشتركة، تعكس وعي المجتمع وانتماءه، وتسهم في صون المكتسبات واستدامتها للأجيال القادمة، مؤكداً أن تعاون أفراد المجتمع مع الفرق الميدانية للبلدية يسهم في ترسيخ الممارسات الإيجابية، والحد من السلوكيات التي قد تؤثر على جودة المرافق أو تشوه المشهد الحضاري.

وأضاف: نسعى لأن تكون المحافظة على المدينة جزءاً أصيلاً من فرحتنا بالوطن، فكل مرفق عام هو مساحة مشتركة تجمعنا، وحمايته مسؤوليتنا جميعاً، مشيراً إلى أن البلدية تعمل على ترسيخ ثقافة الاحتفال المسؤول، بما يحافظ على جمال أبوظبي وكفاءة ومظهر مرافقها العامة.