عجمان في 25 نوفمبر / وام/ شهدت فعاليات النسخة الثانية من معرض "بيغ باد وولف" للكتاب، الذي تنظمه دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان بالتعاون مع «بيغ باد وولف»، إقبالاً لافتاً من عشاق القراءة والكتاب، وذلك خلال الفترة من 24 نوفمبر الجاري إلى 1 ديسمبر المقبل في عجمان بمشاركة واسعة وتشكيلة تضم أكثر من 500 ألف كتاب وما يزيد على 10 آلاف عنوان عالمي، تتيح للزوار فرصة استكشاف عوالم معرفية وأدبية متنوعة.

وأكدت فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية، أن مشاركة الجمعية في المعرض تأتي في إطار حرصها على تعزيز مساهماتها المجتمعية في نشر المعرفة والثقافة، والتفاعل مع المبادرات والمعارض الدولية للكتاب، مشيدة بإتاحة الفرصة للجمعية للمشاركة في الدورة الثانية من المعرض للمرة الأولى.

وأشارت إلى أن الجمعية تشارك بجناح خاص يعرّف الزوار بإنجازاتها ودورها وأبرز أنشطتها، إلى جانب مشاركتها في جلسات أدبية وثقافية يومية على مدى أيام المعرض، وتقديم محتوى إعلامي وتوعوي من خلال منصة خاصة تستقبل الزوار بمشاركة نخبة من الإعلاميين المختصين.

من جانبه، قال ماجد النعيمي، مدير الاستثمار والشراكات في هيئة الشارقة للكتاب، وعضو مجلس إدارة «بيغ باد وولف بوكس» في الإمارات، إن دولة الإمارات وضعت التعليم والقراءة في صميم مسيرتها التنموية، وهو التزام يتجلى في مختلف إمارات الدولة، معرباً عن سعادته بالعودة إلى عجمان لإطلاق النسخة الثانية من المعرض ومواصلة التعاون مع مجتمع يقدّر التعلم والاستكشاف وإتاحة المعرفة للجميع.