الشارقة في 25 نوفمبر / وام / تنظم مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد»، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة خلال الفترة من 26 حتى 29 من نوفمبر الجاري النسخة الأولى من فعالية «شتاء كلباء 2026» في مول واجهة كلباء المائية بمشاركة 20 مشروعًا من المشاريع المنتسبة إلى عضوية المؤسسة.

ويصاحب الفعالية تنفيذ عدد من الأنشطة بالتعاون مع بلدية مدينة كلباء تتمثل في عقد مجموعة من الورش الترفيهية الموجهة للجمهور بهدف إثراء البرنامج المجتمعي للفعالية وتقديم تجارب معرفية وتفاعلية تسهم في نشر الوعي بريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتنقسم المشاريع المشاركة إلى 10 مشاريع من قطاع الأغذية و10 مشاريع من قطاع البيع بالتجزئة وتأتي هذه المشاركة بهدف إتاحة الفرصة لعرض منتجات هذه المشاريع وخدماتها أمام الجمهور والتواصل المباشر مع الزوار والتعريف بتنوع منتجاتها وتعزيز قدراتها التنافسية.

وتحرص مؤسسة (رُوّاد) من خلال هذه الفعالية على توسيع نطاق مشاركة مشاريعها الأعضاء في المعارض والمناسبات المجتمعية والسياحية وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية وإتاحة فرص مباشرة للتسويق والترويج لمنتجاتها واستقطاب عملاء جدد، وبناء علاقات مع الجمهور والجهات المشاركة بما يدعم نمو هذه المشاريع ويرفع من مستوى تطورها واستدامتها.