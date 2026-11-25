دبي في 25 نوفمبر /وام/ يختتم مركز دبي التجاري العالمي عام 2026 باستضافة 12 معرضاً ومؤتمراً وفعالية ترفيهية مباشرة خلال شهر ديسمبر، تتوزع بين مركز دبي التجاري العالمي في قلب منطقة الأعمال المركزية بدبي، ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو.

وتضم الفعاليات في مركز دبي للمعارض كلا من إكسباند نورث ستار، وجيتكس جلوبال الذي ينعقد للمرة الأولى في مركز دبي للمعارض، وذلك بين 8 و11 ديسمبر.

وتشمل فعاليات مركز دبي التجاري العالمي: مهرجان خوان موسيكا الذي يمثل احتفالاً جديداً بالموسيقى والثقافة الفلبينية في 1 ديسمبر، مؤتمر الشرق الأوسط لتطور طب العيون الثالث عشر بين 3 و5 ديسمبر ، معرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية بين 7 و9 ديسمبر، وقمة جيتكس جلوبال يوم 7 ديسمبر، المعرض الآسيوي للأمومة والطفولة (ABC&MOM) بين 15 و17 ديسمبر، معرض الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية من 15 إلى 17 ديسمبر، معرض المنتجات الصينية بين 15 و17 ديسمبر، وبطولة الرقص الرياضي بين 16 و20 ديسمبر، وحفل هاريهاران لايف 18 ديسمبر، وحفل Shaam-e-Mehfil by Papon يوم 19 ديسمبر.