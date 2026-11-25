يربادوس في 25 نوفمبر/وام/شاركت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، في قمة بريدجتاون الخاصة بسلامة الذكاء الاصطناعي، التي عُقدت في بربادوس، بمشاركة عدد من القادة وكبار المسؤولين الحكوميين والخبراء وممثلي المنظمات الدولية، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي.

وعُقدت القمة برئاسة مشتركة من معالي ميا أمور موتلي، رئيسة وزراء بربادوس، ومعالي أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بالتزامن مع الاجتماع الثاني للفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي التابع للأمم المتحدة، حيث ركزت المناقشات على الفرص التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي وأهمية ضمان تبنيها بصورة آمنة ومسؤولة.

وأكدت معالي نورة الكعبي، خلال مشاركتها في طاولة مستديرة بعنوان «الذكاء الاصطناعي من أجل الإنسانية»، أهمية تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يراعي لغات الشعوب وثقافاتها وتراثها.

وسلطت معاليها الضوء على نهج دولة الإمارات الذي يضع الإنسان في صميم أولويات تطوير الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن الدولة كانت الأولى عالمياً في استحداث منصب وزير دولة للذكاء الاصطناعي عام 2017.

كما استعرضت معاليها استثمارات دولة الإمارات في تعليم الذكاء الاصطناعي وتنمية الكفاءات، بما في ذلك إدراج الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية في المدارس الحكومية من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، وإنشاء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

واستعرضت معاليها كذلك مجموعة نماذج الذكاء الاصطناعي الإماراتية «فالكون»، بما في ذلك «فالكون العربي» ونموذج «فالكون الإماراتي» الذي أُطلق مؤخراً والمخصص للهجة الإماراتية.

وشددت معاليها على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في حماية التراث الثقافي، مستعرضة جهود التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع «أليف»، الذي شاركت دولة الإمارات في تأسيسه بالتعاون مع فرنسا، ومبادرة «مراقبة التراث بالذكاء الاصطناعي» التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الاصطناعية لرصد التهديدات التي تواجه المواقع التراثية.

وتعكس مشاركة دولة الإمارات في القمة نهجها في تعزيز التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي يضع الإنسان في صميم أولوياته، ويستند إلى تبادل أفضل الممارسات وضمان التبنّي الآمن والموثوق لتقنيات الذكاء الاصطناعي.