بروكسل في 25 نوفمبر/ وام/ توقّع رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر ارتفاع مساهمة بلاده في ميزانية الاتحاد الأوروبي بنحو 1.5 مليار يورو سنوياً خلال السنوات المقبلة، رغم المقترحات الأوروبية الجديدة الرامية إلى تقليص حجم الميزانية متعددة السنوات للفترة الممتدة من عام 2028 إلى عام 2034.

وقال دي ويفر، خلال جلسة أمام مجلس النواب البلجيكي، اليوم، إن الزيادة المتوقعة تمثل عبئاً مالياً كبيراً على بلجيكا، مشيراً إلى أن مساهمة البلاد المحسوبة على أساس الدخل القومي الإجمالي سترتفع بنسبة 35%، وفق تقديراته، مقارنة بالمستويات الحالية.

وأوضح أن هذه الزيادة تأتي في ظل المفاوضات الجارية بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة، والتي ستحدد أولويات الإنفاق ومصادر التمويل للفترة بين عامي 2028 و2034.

وجاءت تصريحات دي ويفر قبيل القمة الأوروبية المقررة يومي الخميس والجمعة، حيث يستعد قادة الدول والحكومات الأعضاء لبدء المرحلة النهائية من المفاوضات بشأن إيرادات الاتحاد الأوروبي ونفقاته، وسط توقعات بالتوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام.

وكان رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قد عرض، السبت الماضي، مقترحاً توافقياً جديداً يقضي بتحديد حجم الميزانية الأوروبية عند 1.78 تريليون يورو بالأسعار الجارية، وهو رقم يقل بنحو 204 مليارات يورو، أي ما يعادل 10%، عن المقترح الأولي الذي قدمته المفوضية الأوروبية العام الماضي.

واعتبر دي ويفر أن الميزانية المقترحة لا تزال تمثل زيادة كبيرة، إذ يبلغ حجمها نحو 40% أكثر من الميزانية متعددة السنوات الحالية، الأمر الذي سينعكس بصورة مباشرة على المساهمات المالية للدول الأعضاء، ومن بينها بلجيكا.

وأكد رئيس الوزراء البلجيكي أن بلاده ستواصل المطالبة بخفض ملموس لسقف الإنفاق الأوروبي، مع الحفاظ على تمويل السياسات الزراعية وسياسات التماسك الإقليمي عند مستويات الميزانية الحالية، بدلاً من تقليص المخصصات المرصودة لها.

وفي المقابل، دعا إلى منح أولوية أكبر لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي، في ظل التحديات الاقتصادية والتجارية العالمية، معتبراً أن الإنفاق الأوروبي ينبغي أن يركز بصورة أكبر على دعم نمو الاقتصاد الأوروبي وتعزيز قدرته على المنافسة.

وتعكس المواقف البلجيكية حجم الخلافات المرتبطة بالمفاوضات حول الميزانية الأوروبية المقبلة، ولا سيما بشأن كيفية توزيع الأعباء المالية بين الدول الأعضاء، والتوفيق بين تمويل السياسات التقليدية للاتحاد وتوجيه مزيد من الموارد نحو الأولويات الاقتصادية والاستراتيجية الجديدة.

ومن المنتظر أن تشكل القمة الأوروبية المقبلة محطة مهمة في تحديد ملامح التسوية المالية، قبل استكمال المفاوضات الرامية إلى إقرار ميزانية الاتحاد للفترة 2028-2034.

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