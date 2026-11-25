وارسو في 25 نوفمبر/ وام/قال سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، إن التجارة غير النفطية بين دبي وبولندا بلغت نحو 7 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنمو 14% على أساس سنوي، ما يشكل حافزاً للشركات لاستكشاف المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية في السوقين.

وكانت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وبولندا قد تجاوزت 8.3 مليار درهم خلال عام 2025، محققة نمواً سنوياً بنسبة 14.6%، بما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وأوضح الشامسي، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش فعاليات البعثة التجارية لغرف دبي العالمية إلى بولندا، أن البعثة تضم 22 شركة من دبي تتطلع إلى التوسع في السوق البولندية، لافتا إلى أن غرفة دبي افتتحت مكتبها التمثيلي في بولندا في أكتوبر 2025، في إطار جهودها لتعزيز العلاقات الاقتصادية ودعم توسع مجتمع الأعمال في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن جهود غرف دبي تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية “D33”، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033.

وأكد أهمية دور المكتب التمثيلي لغرفة دبي في بولندا في تعزيز التبادل التجاري خلال السنوات المقبلة، ودعم الجهود التي تبذلها مختلف الجهات في دبي لتحقيق مستهدفات الأجندة الاقتصادية.

وأوضح الشامسي أن البعثة التجارية تضم شركات تعمل في قطاعات متنوعة، من بينها الاقتصاد الرقمي والتجارة والسلع المتعددة، بما يعكس توجهات دبي الاقتصادية، لافتاً إلى حرص غرف دبي على التعاون مع شركائها في بولندا لمساعدة الشركات على الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة.

وأشار إلى أن الفعالية شهدت إقبالاً كبيراً من مجتمع الأعمال البولندي، تجاوز الطاقة الاستيعابية لمقر انعقادها، مؤكداً أن المكتب التمثيلي لغرف دبي سيواصل التواصل مع الشركات التي لم تتمكن من المشاركة، لمساعدتها على استكشاف فرص التوسع والاستثمار في دبي.

وأشاد بمستوى التعاون مع الشركاء في بولندا، مؤكداً أن مذكرة التفاهم التي وقعتها غرف دبي، مع غرفة التجارة البولندية تشكل دافعاً إضافياً لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.