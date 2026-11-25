دبي في 25 نوفمبر/ وام/ أصدر مركز دبي المالي العالمي، اليوم، تقريره الرابع والأخير ضمن سلسلة تقارير "مستقبل القطاع المالي" للعام 2026.

ويتناول التقرير، الذي يحمل عنوان "آفاق القطاع المالي: مراكز الأعمال الاستراتيجية القادمة"، التحولات التي تشهدها جغرافيا الأعمال العالمية مع تبني الشركات والمستثمرين معايير جديدة في تقييم المواقع التي يختارونها مقراً لكوادرهم ورؤوس أموالهم وعملياتهم التشغيلية على المدى الطويل.

وتم إعداد التقرير بناءً على اجتماعات مائدة مستديرة رفيعة المستوى ومقابلات مع أكثر من 20 من قادة الأعمال العالميين، ليقدم إطاراً عصرياً لتقييم تنافسية المدن بناءً على خمس ركائز متكاملة، تشمل: سهولة ممارسة الأعمال، والبنية التحتية المادية والرقمية، والعمق المالي، ورأس المال البشري، والسمعة والحوكمة.

وتبرز دبي في التقرير كنموذج للمدن التي تتمتع بقدرة تنافسية في ركائز متعددة؛ ويستند هذا النموذج إلى مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي وتعزيز مكانتها لتكون ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية.

ويرى التقرير أن الإمارة توفر الكثير من المزايا الاستراتيجية للشركات متعددة الجنسيات، مما يشجعها على اختيارها مقراً رئيسياً لأعمالها.

ولتوضيح ركائز هذا النموذج، يستعرض التقرير خمس مدن عالمية تتفوق كلٌّ منها في واحدة من الركائز؛ إذ تبرز أوستن في الولايات المتحدة كنموذج لركيزة سهولة ممارسة الأعمال، وتقدم بوسان في كوريا الجنوبية مثالاً على تكامل البنية التحتية المادية والرقمية، بينما تعكس شنجن في الصين أهمية العمق المالي، أما بنغالور في الهند، فتتميز بكونها مركزاً لرأس المال البشري، في حين تجسد لوكسمبورغ دور الحوكمة في تعزيز السمعة.

ويؤكد التقرير أن هذه الركائز الخمس تشكل منظومة متكاملة، وأن بناء قدرة تنافسية مستدامة يتطلب استثمارات متسقة في جميعها.

ويسلط التقرير الضوء على ثلاثة تحولات تعزز جاذبية دبي للشركات متعددة الجنسيات، وهي: توسع قاعدة الكفاءات ذات المهارات العالية، والموثوقية المؤسسية، وتزايد حضور الشركات القائمة على التكنولوجيا.

وقد سجلت دولة الإمارات تقدماً سريعاً قلّص الفجوة بينها وبين المملكة المتحدة في التصنيفات العالمية المتعلقة بالكفاءات عالية المهارة والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي. ففي النصف الأول من عام 2026 وحده، أصدرت دبي أكثر من مليون تصريح إقامة جديد، حيث ساهمت الأطر التنظيمية التي تخول الحصول على تأشيرات طويلة الأمد في ترسيخ مكانة الإمارة كموطن دائم لقادة الشركات العالمية.

كما تلعب الموثوقية المؤسسية دوراً في تعزيز جاذبية الإمارة؛ إذ تحتل دولة الإمارات المرتبة 36 من بين 143 دولة حول العالم، والمرتبة الأولى إقليمياً على مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية.

وتوفر دبي أيضاً لمجالس إدارة الشركات متعددة الجنسيات نظام حوكمة يتسم بالشفافية والوضوح، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى منظومة قضائية قائمة على مبادئ القانون العام من خلال مركز دبي المالي العالمي.

وارتفعت نسبة تبني الشركات لتقنيات الذكاء الاصطناعي من 33% في عام 2024 إلى أكثر من 50% في عام 2026، مدعومةً بالبنية التحتية السحابية الراسخة والممرات الرقمية عالية السعة على مستوى المنطقة.

وتسلط هذه التحولات مجتمعة الضوء على توافر الكفاءات، واليقين المؤسسي، والقدرات التكنولوجية، بوصفها عوامل مهمة تركز عليها الشركات عند تقييم دبي كمقر رئيسي طويل الأمد لعملياتها التشغيلية.

وقال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن تركيز الشركات عند اختيارها مقراً لعملياتها التشغيلية ينصب على مجموعة من الركائز الأساسية، والمتمثلة بوجود إطار قانوني وتنظيمي موثوق، وبنية تحتية عالية الجودة، إضافة إلى سهولة الوصول إلى رأس المال البشري والكفاءات، وهذا ما تعكسه نتائج التقرير الأخير ضمن سلسلة تقارير ’مستقبل القطاع المالي‘، كما تؤكده الشركات التي تدخل السوق والشركات العاملة ضمن منظومتنا عالمية المستوى، ونركز على تزويد هذه الشركات بكل الدعم الذي تحتاجه لتأسيس أعمالها والتوسع في جميع أنحاء المنطقة انطلاقاً من دبي.

ويشير التقرير إلى أن الدعم المالي لم يعد العامل الوحيد الذي تستند إليه الشركات عند اختيار مواقع أعمالها؛ إذ باتت هذه الشركات تولي اهتماماً أكبر للوائح التنظيمية المتقدمة، وكفاءة العمليات، إضافة إلى وضوح السياسات واتساقها.

وفيما يتعلق بجودة البنية التحتية الرقمية، يوضح التقرير أن القدرة التنافسية تعتمد كذلك على توفر شبكات آمنة وعالية السرعة، ومراكز بيانات مرنة، وقدرات سحابية تدعم التبني السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي والقطاعات التي تتطلب كمية هائلة من البيانات.

ويشير التقرير إلى أن بعض المراكز الناشئة، لا سيما تلك التي تستثمر في تطوير بنية تحتية جديدة، تتمتع بالقدرة على دمج الأنظمة الرقمية، والبنية التحتية المرنة مناخياً، ومقومات المدن الذكية منذ مراحل تأسيسها الأولى.

ووفقاً للتقرير، فإن المدن التي تحتضن مؤسسات تتبنى معايير الشفافية، وتقودها حكومات تحظى بالثقة، وتلتزم باللوائح التنظيمية، تتمتع بموثوقية طويلة الأمد.

وتأكيداً على أهمية دور المراكز المالية كمحركات اقتصادية، يشير التقرير إلى أن المدن التي تمتلك قطاعاً مالياً متيناً تنجح في ربط رؤوس الأموال الدولية بالبنية التحتية والتكنولوجيا والقطاعات الإنتاجية، فعندما يتسم القطاع المالي بالعمق والسيولة والتنظيم الجيد، فإنه يغدو عاملاً يضاعف أثر الاستثمار من خلال خفض تكلفة رأس المال، وتسريع دورات الاستثمار، إلى جانب تنشيط التجارة، وتوفير فرص عمل، وتوليد الإيرادات الضريبية.

ويضطلع مركز دبي المالي العالمي بدور محوري في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للثروات، وسوقاً رائدة في قطاع الخدمات المصرفية والتجارة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، فضلاً عن كونها تزخر بفرص النمو الواعدة في قطاعات التأمين، والأسواق الخاصة، والتكنولوجيا المالية، والأصول الرقمية.

وتجاوز عدد الشركات المسجلة النشطة في مركز دبي المالي العالمي 10,000 شركة خلال عام 2026، ما يمثل نمواً بنسبة 30% على أساس سنوي.

ويسعى المركز إلى بناء مركز مالي يعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي وجاهز لمواكبة احتياجات المستقبل، وذلك من خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في أطره التنظيمية وعملياته التشغيلية وبنيته التحتية، بما فيها أنظمة الرقابة، وإجراءات الترخيص الرقمية، وعمليات الامتثال المؤتمتة.