الشارقة في 25 نوفمبر/ وام/ وقّعت "جامعة الشارقة" و"جمعية الإمارات للسرطان" مذكرة تفاهم، للتعاون في المجالات الصحية والأكاديمية والبحثية والمجتمعية، بما يشمل التوعية بمرض السرطان ودعم المرضى وأسرهم.

تم توقيع المذكرة بين الدكتور عصام الدين عجمي، مدير الجامعة، وسعادة الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وقال عجمي : إن المذكرة تجمع الخبرة الأكاديمية والصحية للجامعة مع عمل الجمعية الميداني إلى جانب المرضى وأسرهم، وأهميتها تظهر فيما ستثمره من برامج ومبادرات يلمس المجتمع أثرها. ونجاح المؤسسات يُقاس بمدى وفائها بما أُسست من أجله، والجامعة أُسست لتخدم مجتمعها بالعلم والمعرفة.

وأضاف أن الجامعة تسعى إلى أن تخدم أبحاثها وبرامجها التدريبية قضايا المجتمع، وتشجع طلبتها على التطوع والعمل المجتمعي، حتى يبلغ العلم أثره في حياة الناس، ويصبح الطالب شريكا في خدمة مجتمعه قبل تخرجه.

وقال سعادة الدكتور سالم محمد بن ركاض: نأمل بأن يكون هذا التعاون لخدمة المرضى والتوعية بأمراض السرطان، وفي الكشف المبكّر، وفي البحث العلمي، وفي الدعم النفسي والاجتماعي، وفي المبادرات الميدانية التي تصل إلى كل إمارة وكل بيت، وإننا على ثقة بأن العمل مع جامعة الشارقة جنباً إلى جنب، سيحول هذه المذكرة إلى برامج واقعية، ومبادرات مستمرة، وأمل متجدد لكل مريض وأسرته.

وتشمل المذكرة مجالات التعاون دعم البحوث والدراسات العلمية المتعلقة بالسرطان والصحة العامة وجودة حياة المرضى وأسرهم، وتنظيم حملات ومبادرات مجتمعية للتوعية بمرض السرطان، والوقاية منه والكشف المبكر عنه، وإعداد مواد توعوية مشتركة ونشر المعلومات الصحية الموثوقة عبر المنصات الإعلامية والرقمية المعتمدة لدى الطرفين. كما تشمل تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والبرامج التدريبية.

وتتضمن المذكرة تنفيذ مبادرات صحية عبر العيادات المتنقلة التابعة للجامعة، تشمل صحة الفم والأسنان والتغذية العلاجية والفحوصات الوقائية والاستشارات الصحية والعلاج اللازم وفق الإمكانات المتاحة، إضافة إلى برامج نفسية واجتماعية وتثقيفية للمرضى وأسرهم، وإعداد مبادرات تعزز المسؤولية المجتمعية وتشجع أفراد المجتمع على دعم المرضى.

ويشارك الطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في المبادرات التطوعية والمجتمعية التي ينظمها الطرفان، كما يتعاون الطرفان في برامج التطوير المهني والتعليم المستمر للعاملين.

وتوفر الجمعية فرصاً للتدريب العملي والتطوعي لطلبة الجامعة ضمن برامجها وأنشطتها، ويتبادل الطرفان الخبرات والاستشارات العلمية والمهنية، ويستفيدان من كفاءاتهما وخبرائهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.