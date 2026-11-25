الشارقة في 25 نوفمبر/ وام/ استعرضت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، خلال مشاركتها في قمة اتحاد جمعيات وكلاء الشحن في دول آسيان التي استضافتها سنغافورة، المقومات التنافسية للإمارة ودورها في تعزيز الربط التجاري بين الأسواق الآسيوية وأسواق الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا، مستندةً إلى منظومة متكاملة تضم الموانئ البحرية والخدمات الجمركية والمناطق الحرة وتوفر للشركات الدولية خيارات متنوعة لإدارة عملياتها التجارية والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وشهدت القمة التي نظمتها جمعية سنغافورة للخدمات اللوجستية، مشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات والجمعيات المهنية والشركات العاملة في قطاعات الشحن والتجارة والخدمات اللوجستية من دول آسيان وخارجها وناقشت مستقبل الربط اللوجستي عبر الحدود، والتحول الرقمي وتطوير كفاءة سلاسل الإمداد، وفرص تعزيز التعاون الإقليمي.

مثّل الهيئة في القمة سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، حيث ألقى كلمة تناول خلالها التحولات التي تشهدها التجارة العالمية وأهمية تطوير منظومات لوجستية قادرة على مواكبة المتغيرات في حركة الشحن وتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد مستعرضاً المقومات التي تتمتع بها الشارقة في هذا المجال وفرص توسيع التعاون التجاري واللوجستي مع الأسواق الآسيوية.

وأكد أن تنافسية المراكز اللوجستية في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها التجارة العالمية أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على قدرتها على توفير مسارات تجارية مرنة وتكامل خدمات النقل والتخليص والتخزين والتوزيع بما يعزز كفاءة العمليات ويدعم استمرارية حركة البضائع.

وأوضح أن إمارة الشارقة تمتلك منظومة لوجستية متكاملة تستند إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي وشبكة موانئها الممتدة على الساحلين الشرقي والغربي إلى جانب تكامل الخدمات الجمركية والمناطق الحرة وشبكات النقل بما يوفر للشركات خيارات متنوعة للوصول إلى الأسواق ويعزز قدرة الإمارة على مواكبة المتطلبات المتغيرة للتجارة الدولية.

واستعرض المزروعي الأهمية الاستراتيجية لميناء خورفكان الذي يتمتع بموقع مباشر على خليج عُمان والمحيط الهندي خارج مضيق هرمز بما يوفر لشركات الملاحة والشحن منفذاً بحرياً إضافياً للوصول إلى أسواق المنطقة ويعزز خيارات تنويع المسارات التجارية في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن خطط تطوير الميناء تستهدف رفع طاقته الاستيعابية إلى 5 ملايين حاوية نمطية سنوياً وصولاً إلى 10 ملايين حاوية مستقبلاً بما يدعم قدرته على استيعاب النمو في حركة التجارة البحرية وخدمة الخطوط الملاحية الدولية.

وأشار إلى أن كفاءة الإجراءات وسرعة انتقال البضائع بين الموانئ والمنافذ البرية والمناطق الحرة تمثلان عنصرين رئيسيين في تنافسية المراكز اللوجستية مؤكداً أهمية تكامل الخدمات الجمركية مع منظومة النقل والتخزين والتوزيع والتوسع في الحلول الرقمية التي تسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمليات التجارية.

وأوضح المزروعي أن المنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي تمثلان امتداداً لمنظومة الموانئ والخدمات الجمركية من خلال ما توفرانه من بيئة أعمال ومرافق تدعم أنشطة التصنيع والتجارة والتخزين والتوزيع وإعادة التصدير.

وأشار إلى أن المنطقة الحرة بالحمرية تتميز باتصالها المباشر بميناء الحمرية وما يوفره ذلك من مقومات للأنشطة الصناعية والتصنيعية والبحرية واللوجستية فيما تستفيد المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي من موقعها المجاور للمطار بما يدعم أنشطة الشحن الجوي والتجارة والتوزيع والخدمات اللوجستية.

ولفت إلى أن المنطقتين الحرتين تحتضنان أكثر من 15 ألف شركة من نحو 160 دولة تعمل في قطاعات اقتصادية وصناعية وتجارية متنوعة مؤكداً أن تكامل المنطقتين مع شبكة الموانئ والخدمات الجمركية يعزز جاذبية الشارقة للاستثمارات الدولية ويوفر للشركات قاعدة تشغيلية لخدمة الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد أن مشاركة الهيئة في القمة تأتي في مرحلة تشهد زخماً متنامياً في العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وسنغافورة في ضوء إعلان البلدين نيتهما إطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) إلى جانب اتفاقيات الشراكة الاقتصادية التي دخلت حيز التنفيذ بين دولة الإمارات وعدد من دول جنوب شرق آسيا بما يوفر فرصاً لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري وتعزيز ارتباط الأسواق الآسيوية بأسواق المنطقة.

وأشار إلى أن سنغافورة تمثل بوابة رئيسية إلى أسواق جنوب شرق آسيا فيما توفر الشارقة منصة للشركات السنغافورية والآسيوية الراغبة في توسيع أعمالها نحو أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مستفيدة من تكامل الموانئ والخدمات الجمركية والمناطق الحرة والبنية الصناعية واللوجستية في الإمارة.محدداً خمسة مجالات للتعاون مع الشركات السنغافورية والآسيوية تشمل الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد والتخزين والتوزيع والتصنيع والاستثمار الصناعي والتجارة وإعادة التصدير والخدمات البحرية والتقنيات اللوجستية بما يفتح آفاقاً لشراكات اقتصادية تستفيد من خبرات سنغافورة والمقومات التنافسية للشارقة.

ودعا المزروعي الشركات السنغافورية والآسيوية والمؤسسات المعنية بالتجارة والخدمات اللوجستية إلى استكشاف فرص التعاون والاستثمار في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أهمية تطوير التواصل مع جمعية سنغافورة للخدمات اللوجستية والجمعيات المهنية ومؤسسات القطاع الخاص من خلال تنظيم لقاءات الأعمال والبعثات التجارية والبرامج القطاعية واللقاءات التعريفية للمستثمرين بما يسهم في تحويل فرص التعاون إلى شراكات تجارية واستثمارية طويلة الأمد.