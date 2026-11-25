دبي في 25 نوفمبر/ وام/ أكدت المؤسسة الاتحادية للشباب، أن منظومة المجالس الشبابية في دولة الإمارات أسهمت، منذ إطلاقها عام 2016، في تأسيس 541 مجلساً على المستويات المحلية والاتحادية والعالمية والقطاعية والمؤسسية، بمشاركة 4,243 شاباً وشابة، نفذوا أكثر من 1,800 مبادرة ومشروع ونشاط مجتمعي وتنموي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مشاركة الشباب في مسيرة التنمية، وإتاحة الفرص أمامهم للإسهام في تطوير المبادرات والمشاريع والتواصل مع صناع القرار.

وأوضحت المؤسسة، في تقرير صادر اليوم بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق المنظومة، أن المجالس تتوزع على 49 مجلساً محلياً، و11 مجلساً عالمياً، و32 مجلساً اتحادياً، و9 مجالس قطاعية، و429 مجلساً مؤسسياً، و11 مجلساً فرعياً، إلى جانب مجلس الإمارات للشباب.

وأسهمت المنظومة خلال السنوات الماضية في توفير فرص للشباب لتطوير مهاراتهم وقدراتهم القيادية، والمشاركة في مجالات جودة الحياة والهوية الوطنية وريادة الأعمال والتقنيات المستقبلية والعمل المجتمعي، فضلاً عن مناقشة القضايا ذات الأولوية، وتطوير الحلول والمبادرات، وتعزيز حضور الكفاءات الإماراتية الشابة داخل الدولة وخارجها.

وقال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس الإمارات للشباب، إن دولة الإمارات أرست، برؤية قيادتها الرشيدة، نهجاً يقوم على الاستثمار في طاقات الشباب وإشراكهم في مسيرة التنمية، انطلاقاً من دورهم في تحمل المسؤولية والمساهمة في بناء مستقبل الوطن.

وأضاف أن منظومة المجالس الشبابية جسدت هذا التوجه من خلال إطار مؤسسي يتيح للشباب مناقشة القضايا الوطنية، والمشاركة في تطوير السياسات والمبادرات، والتواصل المباشر مع صناع القرار، بما يعزز إسهاماتهم في تحقيق الأولويات الاستراتيجية للدولة.

وأكد معاليه أن ما حققته المنظومة خلال العقد الماضي يعكس تطور المشاركة الشبابية المؤسسية، وأهمية مواصلة تطوير آليات العمل وتعزيز التكامل بين المجالس والجهات الوطنية، وربط مخرجات المبادرات بالأهداف التنموية، إلى جانب تنمية القدرات وتوسيع مجالات المسؤولية، وإعداد كفاءات وطنية قادرة على التعامل مع التحديات واستثمار الفرص.

وعلى المستوى الخليجي، حصلت منظومة المجالس الشبابية على وسام مجلس التعاون ضمن فئة المبادرات المجتمعية الرائدة، خلال الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته مملكة البحرين عام 2026، تقديراً لدورها في تطوير العمل الشبابي وتعزيز المسؤولية المجتمعية.

وأطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب دليل حوكمة مجالس الشباب، الذي يحدد آليات تشكيل المجالس واختصاصاتها وأدوار أعضائها ومسؤولياتهم، إلى جانب معايير المتابعة والتقييم، بما يوفر مرجعية موحدة لتنظيم العمل وتحسين جودة المخرجات.

ويسهم الدليل في تعزيز استمرارية المشاريع والمبادرات مع تعاقب الدورات وتجدد العضوية، من خلال توثيق التجارب ونقل المعرفة والخبرات بين الأعضاء، وتطوير آليات التنسيق المؤسسي. كما سجلت المنظومة نسبة مواءمة اتحادية بلغت 100%، وفق البيانات المقدمة.

وقال جاسم العبيدلي، مدير إدارة التفاعل الشبابي في المؤسسة الاتحادية للشباب، رئيس منظومة المجالس الشبابية، إن تطور المنظومة أتاح للأعضاء فرصاً عملية لتصميم المبادرات وتنفيذها بالتعاون مع الجهات والمؤسسات، واكتساب الخبرات في إدارة المشاريع والتخطيط واتخاذ القرار، بما يعزز قدرتهم على تقديم حلول تستجيب لاحتياجات المجتمع وتدعم الأولويات الوطنية.

وأضاف أن المؤسسة تعمل على استدامة أثر المجالس من خلال تطوير الأدوات والسياسات المعنية ببناء قدرات الأعضاء، وتعزيز الشراكات المؤسسية، وإبراز النماذج الشبابية الملهمة، بما يسهم في إعداد كفاءات إماراتية قادرة على قيادة المشاريع وإحداث أثر إيجابي في مختلف القطاعات.

وأتاحت المجالس الشبابية لأعضائها فرصاً لتطوير مهارات القيادة والتخطيط والعمل الجماعي، من خلال المشاركة في إدارة المبادرات والتعاون مع الجهات والمؤسسات والتواصل المباشر مع صناع القرار، بما أسهم في تعزيز خبراتهم العملية وتوسيع مشاركتهم في المشاريع المجتمعية.

وقالت الدكتورة مريم بن هده، رئيس مجلس الشارقة للشباب، إن تجربة المجالس الشبابية تمثل فرصة لتنمية القدرات والمهارات القيادية، وتتجاوز آثارها فترة العضوية لتنعكس على المسارات المهنية والمجتمعية للأعضاء.

وأضافت أن تجربتها في المجلس أسهمت في تعزيز الثقة في اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية وقيادة فرق العمل، وتوسيع رؤيتها لدور الشباب في إحداث التأثير، مشيرة إلى أن قيمة هذه المجالس تظهر في الكفاءات التي تسهم في إعدادها والخبرات التي يكتسبها أعضاؤها لخدمة الوطن.

وقال الرائد خالد النعيمي، رئيس مجلس شباب شرطة أبوظبي، إن عضويته في المجلس شكلت محطة مهمة لتعزيز المسؤولية والمشاركة في تنفيذ مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع، وتسهم في تعزيز الوعي والأمن وجودة الحياة، بما يتوافق مع توجهات الأجندة الوطنية للشباب 2031.

وأضاف أن تمثيل شباب شرطة أبوظبي أتاح له المشاركة في تطوير الحلول وتعزيز التواصل، وصقل مهاراته القيادية والتفكير الاستراتيجي وإدارة التحديات، بما ينعكس على قدرته على الإسهام في خدمة الوطن والمجتمع.

من جانبه، قال عمر المعيني، عضو مجلس شباب الاتحاد للكهرباء والماء، إن عضويته في المجلس أتاحت له التعاون مع كفاءات شابة من تخصصات متنوعة، والمشاركة في تطوير أفكار ومبادرات تدعم التميز المؤسسي والتنمية المجتمعية.

وأضاف أن التجربة أسهمت في تطوير مهارات العمل الجماعي واتخاذ القرار وتحمل المسؤولية، مؤكداً أن الخبرات التي يكتسبها الشباب من خلال المجالس تنعكس على مساراتهم المهنية وقدرتهم على الإسهام في تحقيق تطلعات الوطن.

وأعلنت المؤسسة الاتحادية للشباب، بالتعاون مع المجالس التنفيذية في مختلف إمارات الدولة، فتح باب الترشح لعضوية مجالس الشباب المحلية للدورة الثامنة 2027-2029، لإتاحة الفرصة أمام الكفاءات الإماراتية الشابة للمشاركة في تطوير المبادرات ومناقشة القضايا المجتمعية والإسهام في تحقيق الأولويات الوطنية.