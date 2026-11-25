دبي في 25 نوفمبر/ وام/ نظمت الهيئة الاتحادية للضرائب، ضمن مشاركتها في شهر الإمارات للابتكار 2026، "هاكاثون الضرائب بالذكاء الاصطناعي المساعد" في مبادرة هادفة إلى تقديم خدمات أكثر كفاءة واستباقية تسهم في تطوير منظومة العمل الضريبي في دولة الإمارات.

واستقطب الهاكاثون 100 مشارك من متخصصي البيانات، ورواد الأعمال، وخبراء قطاع الضرائب، والطلاب لتطوير حلول ذكية تُعزز الامتثال الضريبي، وتحسن تجربة دافعي الضرائب، وتُحدث نقلة نوعية في إدارة الضرائب، مما يسهم في توسيع آفاق التعاون الاستراتيجي مع الشركاء لتبادل المعرفة والخبرات بين الكفاءات المهنية.

كما سلط الهاكاثون الضوء على الفرص الواعدة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، ولا سيما الذكاء الاصطناعي المساعد لتطوير الخدمات الضريبية وتقديم حلول عملية تعزز استباقيتها وتكاملها.

وقال سعادة عبد العزيز الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "يأتي هذا الهاكاثون تجسيداً لحرص الهيئة على مواكبة تطلعات حكومة دولة الإمارات نحو تحويل 50% من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية للعمل بالذكاء الاصطناعي المساعد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتطوير العمليات التشغيلية وإحداث نقلة نوعية في جودة العمل وسرعة الإنجاز".

وأضاف : "نشارك في شهر الإمارات للابتكار وعام الأسرة إيماناً منا بأن الابتكار هو المحرك الأساسي لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها، ومن خلال هذا الهاكاثون نؤكد التزامنا بتسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وابتكار حلول عملية تعالج تحديات العمل الضريبي وتعمل على تحسينها وتطويرها بشكل أسرع وأدق".

وقال جاسم الزرعوني، مدير إدارة الاستراتيجية والرئيس التنفيذي للابتكار في الهيئة: "نحرص من خلال الهاكاثون على تمكين المشاركين من توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات الضريبية ونعمل على توفير بيئة تجمع الخبرات المتنوعة لتبادل الرؤى وتحويل الأفكار إلى حلول ذكية تسهم في دعم منظومة العمل الضريبي في الدولة وتعزيز جاهزيتها المستقبلية".