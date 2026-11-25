العين في 25 نوفمبر /وام/ قامت بلدية مدينة العين بتزيين شوارع المدينة وجسورها وعدد من مواقعها الحيوية بزينة عيد الاتحاد الـ55 .

وشملت الأعمال تركيب 2075 تشكيلة ضوئية بتصاميم ورموز متنوعة، امتدت على مسافة 168 كيلومتراً من الشوارع الحضرية والطرق الحيوية والخارجية، لتشمل 27 شارعاً في مختلف مناطق مدينة العين .

وأوضحت مهرة المنصوري مدير مشروع بالبلدية، أن الرسالة البصرية والوطنية للزينة استلهمت رموزها من قيم دولة الإمارات ومسيرتها .

وأوضحت المهندسة موزة المحرزي، مديرة مشروع زينة الاتحاد في البلدية، أن أعمال الزينة نُفذت باستخدام وحدات إضاءة حديثة بتقنية (LED) الموفرة للطاقة .