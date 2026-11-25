أبوظبي 25 نوفمبر/ وام/ ترأست الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس لـ«فرونتير25» و«ذا كلايمت ترايب» و«أورورا50» و«تحالف من أجل الاستدامة العالمية (إيه جي إس)» و«ريست مينا»، الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لـ"اليلسة".

وتُعدّ "اليلسة" سلسلة من المجالس النسائية الشهرية التي تجمع النساء من مختلف أنحاء دولة الإمارات لتبادل الأفكار واستكشاف الحلول التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الوطن، من خلال مناقشة موضوعات تنسجم مع الأولويات الوطنية في مجالات الصحة والتكنولوجيا والابتكار والاستدامة والهوية الوطنية. وتستند هذه المجالس إلى قيم الضيافة والكرم والثقة، وتوفّر مساحة تتيح لجميع الحاضرات مناقشة القضايا المجتمعية والثقافية في أجواء يسودها الاحترام والتفاهم.

ويتولى المجلس الاستشاري لـ"اليلسة" تقديم التوجيه والرؤى التي تسهم في ضمان استمرارية هذه المجالس وتعزيز جودة لقاءاتها وارتباطها بالقضايا ذات الأولوية. كما يضطلع بدور في تحديد الموضوعات المطروحة للنقاش، ودراسة فرص التعاون مع الشركاء المحتملين، واختيار الشخصيات والخبرات التي يمكن أن تثري الحوارات وتقدّم إسهامات هادفة في كل لقاء. ويترأس المجلس الاستشاري الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، فيما تتولى هند الغسين مهام المدير التنفيذي لـ"اليلسة".

وخلال الاجتماع الأول، ناقشت عضوات المجلس الاستشاري التوجهات الاستراتيجية والإرشادات التنظيمية، إلى جانب الشخصيات المقترح مشاركتها في المجلس القادم من "اليلسة"، والذي سيُعقد تحت عنوان "الهوية الوطنية".

ويضم المجلس الاستشاري نخبة من الشخصيات النسائية البارزة، وهن: معالي هاجر الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع؛ ومعالي حصة بوحميد، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع – دبي؛ وعلياء المزروعي، خبيرة في ريادة الأعمال؛ ولبنى قاسم، محامية دولية ودبلوماسية سابقة رفيعة المستوى في المحافل متعددة الأطراف؛ وإلهام القاسم، الرئيس التنفيذي للبيانات والذكاء الاصطناعي في مجموعة ماجد الفطيم القابضة؛ ورولا القاضي، نائب أمين الصندوق - الخزينة والاستثمارات في بنك أبوظبي التجاري.