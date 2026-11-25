بروكسل في 25 نوفمبر/ وام/ أعلنت المفوضية الأوروبية عزمها إنشاء صندوق سيادي بقيمة 50 مليار يورو، يجمع بين رؤوس الأموال العامة والخاصة، بهدف تمويل التقنيات المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، وتعزيز الاستقلال التكنولوجي والأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي.

وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية المكلفة بالشؤون الرقمية، هينا فيركونن، خلال مؤتمر صحفي، إن الصندوق سيوفر التمويل لجميع التقنيات الحيوية الضرورية لضمان السيادة التكنولوجية الأوروبية.

ويأتي المشروع ضمن مقترح «القانون الكمومي»، الذي قدمته المفوضية الأوروبية، بهدف تعزيز موقع أوروبا في سباق التكنولوجيا العالمية، ومواجهة المنافسة المتزايدة من الولايات المتحدة والصين، وتجنب تكرار تجربة الذكاء الاصطناعي التي عانت فيها الشركات الأوروبية نقص التمويل المبكر.

وتتضمن المقترحات أيضاً تشجيع بروز شركات أوروبية رائدة في هذا المجال، من خلال إمكانية تخصيص بعض العقود العامة لشركات الاتحاد الأوروبي أو الدول الشريكة.

وتطمح بروكسل إلى جعل أوروبا أحد أبرز اللاعبين العالميين في مجال الحوسبة الكمومية بحلول عام 2030، مستفيدة من تقدمها البحثي، مع العمل على تحويل هذا التفوق العلمي إلى أنشطة تجارية واستثمارات ملموسة.

ولا تزال المبادرة بحاجة إلى موافقة الدول الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي قبل دخولها حيز التنفيذ.

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