أبوظبي في 25 نوفمبر / وام / احتفل الأرشيف والمكتبة الوطنية بمقره، بالعيد الـ55 لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة .

واشتمل الاحتفال على مجموعة من الفعاليات والأنشطة التراثية والثقافية .

استهل الحفل الدكتور حمد المطيري، المدير التنفيذي للأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة، بكلمة أكد فيها أن عيد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية نستحضر فيها بكل فخر واعتزاز ذلك الحدث التاريخي الذي توحدت فيه إرادة الإمارات بقيادة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على رؤية آمنت بأن الاتحاد هو الأساس الراسخ لبناء دولة قوية قادرة على تحقيق تطلعات شعبها وصناعة مستقبلها.

وأشار إلى أن قيام الاتحاد جسّد إرادة وطنية صلبة استطاعت تجاوز التحديات وتوحيد الطاقات والإمكانات، لتؤسس نموذجاً اتحادياً فريداً أصبح مصدر إلهام وتقدير على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكداً أن دولة الإمارات، على مدى خمسة وخمسين عاماً، حققت إنجازات نوعية رسخت مكانتها بين الدول المتقدمة، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة التي جعلت الإنسان محور التنمية وغايتها، وعززت قيم التسامح والتلاحم والتعايش، وفتحت أمام أبنائها آفاق التميز في العلم والمعرفة والابتكار.

وأضاف: إن احتفاء الأرشيف والمكتبة الوطنية بعيد الاتحاد يتجاوز مظاهر الاحتفال، ليجدد الشعور بعظمة المسؤولية الوطنية المتمثلة في حفظ ذاكرة الوطن وتوثيق تاريخه وصون إرثه الحضاري والإنساني للأجيال القادمة؛ فالوثائق والصور والشهادات والروايات التاريخية ليست مجرد شواهد على أحداث مضت، وإنما مصادر أصيلة للمعرفة ومرجع يوثق مسيرة الاتحاد ومنجزاته، ويربط الأجيال بتاريخها وهويتها الوطنية، ويعرّف العالم بقصة الإمارات وتجربتها التنموية الفريدة.

وأكد حرص الأرشيف والمكتبة الوطنية على مواصلة أداء رسالته في حفظ الوثائق والسجلات التاريخية، وتوظيف التقنيات الحديثة في صونها وإتاحتها، وتعزيز الاستفادة منها لتظل رافداً للمعرفة ومصدراً للإلهام في بناء المستقبل.

ورفع المطيري، بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، داعياً الله أن يديم على الدولة نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، وأن يحفظ اتحادها وعزها، وتظل رايتها عالية ومسيرتها ماضية بثقة نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

ومن جانبها، استعرضت سلمى المنصوري، مدير إدارة التواصل المجتمعي والمؤسسي، برنامج الاحتفال ومراحله المختلفة، موضحة أن الفعاليات صُممت لتكون تجربة وطنية تفاعلية تعزز قيم الولاء والانتماء، وتجسد مشاعر الفرح والاعتزاز بما حققته دولة الإمارات من تقدم وازدهار في ظل قيادتها الرشيدة، التي واصلت مسيرة البناء والتطوير مستلهمة نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وشجعت المشاركين على التفاعل مع الأنشطة المصاحبة، والتنقل بين محطاتها المختلفة، والتعرف على ما تقدمه من معلومات تاريخية وتراثية تعكس أصالة المجتمع الإماراتي وثراء موروثه، وتبرز المحطات التي أسهمت في تشكيل هويته الوطنية.

وتضمنت الفعاليات تجربة تفاعلية بعنوان "جواز ذاكرة الوطن"، حصل من خلالها المشاركون على جواز خاص يضم سبعة أختام، بعدد إمارات الدولة، ويقودهم إلى محطات متنوعة مستوحاة من تاريخ الإمارات وتراثها.