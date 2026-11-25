ابوظبي في 25 نوفمبر/ وام/ يحتفي متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالذكرى الأولى لافتتاحه، تزامناً مع عيد الاتحاد الـ55، من خلال برنامج يمتد من 1 إلى 4 ديسمبر 2026، ويضم باقةً متنوعةً من العروض الثقافية والفنية، والجولات الإرشادية، وورش العمل، والأنشطة العائلية.ويأتي البرنامج، الذي يحمل عنوان "ذكرياتنا تجمعنا: عيد الاتحاد والاحتفالية السنوية الأولى لمتحف زايد الوطني"، احتفاءً بالتراث الإماراتي وتقاليده والقيم المجتمعية المشتركة، وتسليطاً للضوء على الروابط الثقافية والاجتماعية التي تشكل ركيزةً أساسيةً للهوية الوطنية. ويدعو الزوار من مختلف الأعمار إلى خوض تجارب ثقافية وترفيهية وجولات مخصصة تستحضر جوهر الثقافة الإماراتية، وتجمع العائلات والأصدقاء لإحياء هذه المناسبة الوطنية. وتتضمن فعاليات البرنامج كذلك عروضاً موسيقية وتراثية، وأخرى للطائرات بدون طيار (الدرون)، واستعراض جوي لفريق فرسان الإمارات، إلى جانب مشاركة فرقة موسيقى شرطة أبوظبي، فضلاً عن ورش العمل والجولات الإرشادية والأنشطة العائلية التفاعلية.

وفي 3 ديسمبر، يفتتح المتحف معرض "أثرٌ يمتد عبر الزمن: الإبل في المجتمع والتجارة والفنون"، وهو أول معارضه المؤقتة، ويعد سابقةً عالميةً في تناول تاريخ الإبل الممتد لأكثر من 7,000 عام بصورة شاملة، مستعرضاً دورها في المجتمع والتجارة والفنون في دولة الإمارات والمنطقة.