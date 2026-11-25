دبي في 25 نوفمبر/ وام/ أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق «برج العرب» للسفن الشراعية المحلية فئة 60 قدماً، المقرر إقامته يوم السبت 28 نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الأولى من منافسات الفئة في الموسم الرياضي البحري 2026-2027.

وأوضح النادي، في بيان اليوم، أن السباق سينطلق من محيط شاطئ دبي ونادي زوارق شاطئ دبي بالقرب من برج العرب، ويأتي استكمالاً لبرنامج السباقات الشراعية التراثية، الذي انطلق مطلع الموسم لفئتي 22 و43 قدماً، إيذاناً ببدء منافسات فئة 60 قدماً.

وأضاف أن هذه الفئة تستقطب نخبة الملاك والنواخذة والبحارة، وتتطلب منافساتها مهارات عالية وخبرة في التعامل مع مختلف الظروف البحرية، فيما يحمل السباق اسم «برج العرب» تجسيداً لارتباط الموروث البحري الإماراتي بالنهضة الحضارية التي تشهدها دبي.

وأكد محمد عبدالله حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن انطلاق منافسات فئة 60 قدماً يمثل محطة مهمة في الموسم الرياضي البحري، لما تحظى به من مكانة لدى الملاك والنواخذة والبحارة، وما تمثله من امتداد للموروث البحري الإماراتي.

وقال إن النادي يتطلع إلى انطلاقة قوية للسباق، مع توفير جميع متطلبات نجاحه بالتعاون مع الشركاء والجهات الداعمة، وتهيئة أفضل الظروف للمشاركين، مع الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة.