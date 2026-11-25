الشارقة في 25 نوفمبر/ وام/ احتفلت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، بعيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في مقر فرع الدائرة بالمنطقة الوسطى، بحضور سعادة عبدالله إبراهيم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، ومديري الإدارات والأفرع وموظفي الدائرة.

وتضمن الاحتفال مجموعة من الفعاليات والأنشطة الوطنية والتراثية.

وقال الزعابي إن عيد الاتحاد الـ55 يمثل مناسبة وطنية نستذكر فيها بفخر واعتزاز الرؤية الثاقبة للآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم الاتحاد، ونجدد فيها العهد والولاء للقيادة الرشيدة .

وتوجه الزعابي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، سائلاً الله عز وجل أن يديم على الدولة نعمة الأمن والأمان والازدهار، وأن تبقى راية الإمارات خفّاقة في ميادين العز والريادة.