عجمان في 25 نوفمبر/ وام/اختتمت اليوم، فعاليات النسخة الرابعة من معرض عجمان للفرنشايز، الذي نظمته غرفة عجمان بالتعاون مع رابطة الإمارات للفرنشايز، تحت شعار "لآفاق أوسع"، بمشاركة 30 علامة تجارية من 12 دولة، تمثل مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية، ومنها "الأغذية والمشروبات، التعليم، الصحة، التكنولوجيا، الرياضة، وغيرها من القطاعات".

و شهدت فعاليات المعرض مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة في مجال الامتياز التجاري، قدمها نخبة من الخبراء والمختصين، وتناولت موضوعات متنوعة أبرزها مقومات النجاح في الامتياز التجاري، وبناء الهوية التجارية، واستراتيجيات التسويق وتعزيز ولاء العملاء، وآليات التوسع الدولي للعلامات التجارية، وإدارة سلاسل الإمداد، والتحديات المرتبطة بالتوسع، إلى جانب استعراض خطوات التحول إلى نموذج الامتياز التجاري "الفرنشايز".

كما شهد المعرض التعريف بفرص التمويل والتسهيلات التي توفرها الجهات المصرفية والبرامج الحكومية المتخصصة لدعم رواد الأعمال وأصحابالمشاريع.

واستعرضت فعاليات المعرض مجموعة من قصص النجاح والتجارب الملهمة لعلامات تجارية نجحت في التوسع من خلال نموذج الامتياز التجاري، بهدف تبادل الخبرات وتسليط الضوء على أبرز عوامل النجاح وممارسات النمو والتوسع، بما يسهم في تشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع على الاستفادة من التجارب الناجحة والانطلاق بمشاريعهم نحو أسواق جديدة.

وشملت الفعاليات برنامج "Franchise Tank"، الذي أتاح للعلامات التجارية فرصة استعراض نماذج أعمالها أمام المختصين والمستثمرين، وتقييم مدى جاهزيتها للتوسع والنمو وفق نموذج الامتياز التجاري.

وقالت جميلة النعيمي، رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، إن المعرض شهد سلسلة من اللقاءات المكثفة بين أصحاب العلامات التجارية والمستثمرين، لبحث فرص التعاون والشراكة، واستكشاف نماذج الامتياز التجاري المتاحة وفرص الحصول على حقوق تشغيلها.

وأكدت أن المعرض يهدف إلى نشر وتعزيز ثقافة الامتياز التجاري، والترويج للعلامات التجارية الوطنية ودعم فرص توسعها وانتشارها في الأسواق، إلى جانب استقطاب الاستثمارات النوعية، وتشجيع رواد الأعمال على تبني نماذج الامتياز التجاري والاستفادة من المشاريع الناجحة.

وأشاد العارضون بأهمية المعرض وما وفره من فرص للترويج لعلاماتهم التجارية .