دبي في 25 نوفمبر/ وام/ تنظم شعبة الإمارات لجراحة العظام في جمعية الإمارات الطبية، بعد غد "الجمعة" في دبي ، فعاليات مؤتمر الإمارات الرابع عشر لجراحة العظام، بحضور 600 خبير وطبيب متخصص من 26 دولة.

يشهد حفل افتتاح المؤتمر ، الذي يستمر ثلاثة أيام في فندق "ريتز كارلتون، مركز دبي المالي العالمي"، الدكتور عامر احمد شريف المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية ،والشيخة الدكتورة نورة خالد صقر سلطان القاسمي، رئيسة جمعية الإمارات الطبية، والدكتور على البلوشي رئيس شعبة العظام، إلى جانب نخبة من كبار الخبراء والاستشاريين والمتخصصين في مجال جراحة العظام والمفاصل من داخل الدولة وخارجها.

وقال الدكتور علي البلوشي، رئيس شعبة الإمارات للعظام، في جمعية الامارات الطبية ، رئيس المؤتمر، إن مؤتمر العظام الذي تنظمة شركة" انفو بلاس" أصبح علامة فارقة في المنطقة نظراً لاستقطابه نخبة من الخبراء العالميين في جراحة العظام سنوياً ومناقشاته العلمية ، لافتاً إلى أن أبرز المحاور العلمية االتي سيغطيها المؤتمر تشمل، مستجدات الطب القائم على الأدلة العلمية، والطب الرياضي وجراحة المناظير، وتقنيات الحفاظ على المفاصل، وجراحة الإصابات والكسور وإعادة البناء، وجراحة استبدال المفاصل، وأحدث أساليب علاج إصابات الركبة والرباط الصليبي والغضاريف، وتقنيات الحفاظ على الغضروف باستخدام الخلايا الجذعية، إضافة إلى التطبيقات المتنامية للروبوتات والذكاء الاصطناعي في جراحات المفاصل الصناعية.

وأفاد بأن البرنامج العلمي للمؤتمر ،يتضمن 24 جلسة علمية، و129 محاضرة، و3 ورش عمل، و5 ندوات علمية، بمشاركة 82 متحدثاً وخبيراً، بالإضافة إلى 20 عضواً ضمن لجان المؤتمر ، منوهاً إلى أن الجديد في هذه الدورة من المؤتمر يتمثل في عدد الأبحاث العلمية ، والملصقات الإلكترونية حيث تم استلام 77 ملخصاً علمياً، وسيتم عرض 25 بحثاً علمياً من الأبحاث المقبولة، موزعة على 12 عرضاً شفهياً و 13 ملصقاً علمياً إلكترونياً

وأضاف أن عدد الساعات والنقاط العلمية المعتمدة التي سيحصل عليها المشاركون في المؤتمر يصل إلى 20 ساعة تعليم طبي مستمر (CME/CPD) معتمدة من هيئة الصحة بدبي (DHA) ، مشيراً إلى أنه يشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر 17 شركة من الشركات والمؤسسات المتخصصة في القطاع الطبي وتقنيات وأجهزة جراحة العظام والمفاصل.

وأكد البلوشي أن المؤتمر يهدف إلى إبراز صورة دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً كمركز علاجي طبي متقدم، وترسيخ مبدأ الاهتمام بتطوير الكوادر الطبية، وخلق بيئة حاضنة للخبراء والمختصين.