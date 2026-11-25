أبوظبي في 25 نوفمبر/ وام/ أفاد تقرير صادر عن مجموعة بوسطن كونسلتينغ جروب "BCG"، أن شركات الاتصالات في دولة الإمارات تتمتع بمقومات للاستفادة من التحولات التي تعيد تشكيل القطاع عالمياً، وفي مقدمتها الحوسبة السحابية السيادية، وخدمات الذكاء الاصطناعي الموجهة إلى الشركات، وشبكات الجيل التالي.

وحدد تقرير "شركات الاتصالات الأكثر خلقاً للقيمة لعام 2026" نموذج "شركة الاتصالات القائمة على الذكاء الاصطناعي أولاً" بوصفه توجهاً استراتيجياً للمرحلة المقبلة من خلق القيمة في القطاع.

وأشار إلى أن الإمارات تبني مقومات هذا النموذج من خلال بنيتها التحتية للحوسبة السحابية السيادية، وأجندتها الرقمية الوطنية، وقدرات الذكاء الاصطناعي الموجهة إلى الشركات.

ورصد التقرير 63 شركة اتصالات حول العالم خلال الفترة من 2021 إلى 2025، ووجد أن العائد الإجمالي السنوي للمساهمين بلغ نحو 9%، مقارنةً بـ4% في فترة السنوات الخمس السابقة المنتهية في 2024.

وقال التقرير إن الشرق الأوسط كان من المناطق الدافعة لتعافي القطاع، مدعوماً بنمو الاقتصاد الرقمي وتسارع التحول الرقمي لدى الشركات.

وأضاف أن الإمارات تتميز باستثماراتها في الحوسبة السحابية السيادية، وبأجندتها الرقمية الوطنية، وبالقدرات التي تطورها شركات الاتصالات في الذكاء الاصطناعي الموجه إلى قطاع الأعمال.

وأشار إلى أن شركتي "اتصالات" و"دو" تستثمران في البنية التحتية للحوسبة السحابية السيادية وخدمات الذكاء الاصطناعي للشركات.

وقال نونو غوميز، المدير الإداري والشريك الأول في "بي سي جي"، إن شركات الاتصالات التي تجري تجارب الذكاء الاصطناعي بمعزل عن غيرها لن تحدد ملامح العقد المقبل من خلق القيمة، بل ما سيقوم بذلك هي الشركات التي ستشرع في هندسة تحول قائم على مبدأ "الذكاء الاصطناعي أولاً" من القمة إلى القاعدة.

وأضاف:" في الإمارات، نرى الطموح ظاهرًا بالفعل، فالشركات المشغلة تتساءل عن مدى السرعة التي يمكن أن تصبح بها شركات تضع "الذكاء الاصطناعي أولاً" والحوسبة السحابية السيادية كإحدى أقوى الروافع المتاحة لها".