العين في 25 نوفمبر/ وام/ يشارك المركز الوطني للتأهيل في معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2026، من 25 إلى 29 نوفمبر 2026 في مركز أدنيك العين بمدينة العين .

وتأتي مشاركة المركز من خلال جناح توعوي، يتيح لزوار المعرض فرصة التعرف إلى دوره ورؤيته وخدماته المتكاملة في مجالات الوقاية من الإدمان والعلاج وإعادة التأهيل .

ويستعرض المركز خلال مشاركته مجموعة من المعلومات التوعوية والتعريفية عبر شاشة تفاعلية .

وقال يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل: "تعكس مشاركتنا في المعرض التزام المركز الوطني للتأهيل بتعزيز حضوره المجتمعي، وتوسيع نطاق التواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع، انطلاقاً من إيماننا بأهمية التوعية والوقاية في الحد من مخاطر الإدمان. ونحرص من خلال مشاركتنا في الفعاليات الوطنية والمجتمعية على التعريف بخدمات المركز المتخصصة، وتعزيز جهود الوقاية من الإدمان، ورفع الوعي بأهمية التدخل المبكر وطلب المساعدة.

وأضاف: "نؤمن بأن بناء مجتمع أكثر وعياً وصحة يتطلب تكامل الجهود بين المؤسسات والأفراد والأسر، وتوفير المعرفة التي تساعد على اتخاذ قرارات صحية وسليمة. ومن هذا المنطلق، نواصل العمل على تطوير قنوات التواصل المجتمعي، وإتاحة المعلومات المتعلقة بخدمات الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل، بما يعزز فرص التعافي المستدام ويسهم في الارتقاء بجودة حياة الأفراد".