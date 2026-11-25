دبي في 25 نوفمبر/ وام/ نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، فعاليتها الرئيسية في مقرها بدبي، تحت شعار "ابتكر للصحة"، بهدف تحويل الأفكار النوعية إلى حلول مبتكرة تستبق التحديات، وتعزيز دور الكوادر والشركاء في تطوير الخدمات الصحية، وذلك في إطار أنشطة شهر الإمارات للابتكار.

أقيمت الفعالية بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وقيادات الوزارة ونخبة من الخبراء والشركاء، حيث شهدت إطلاق السياسة الوطنية لتعزيز الخدمات الصحية الذكية والذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، وتقديم وكيل مساعد بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب جلسات متخصصة بمشاركة مؤسسات دولية.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات، بتوجيهات القيادة الرشيدة، رسخت الابتكار نهجاً لتطوير القطاع الصحي وتحويل الأفكار إلى حلول ترتقي بصحة الإنسان، مشيراً إلى أن الوزارة تكثف الجهود من أجل تمكين الكوادر من تصميم نماذج رعاية تستبق التحديات، وتشجيع البحث وتوظيف الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يدعم الوقاية من الأمراض ويعزز قدرة المنظومة الصحية على تقديم خدمات تجمع بين التميز والاستدامة، انسجاماً مع رؤية "نحن الإمارات 2031".

من جانبه، أوضح سعادة الدكتور حسين الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، أن السياسة الوطنية لتعزيز الخدمات الصحية الذكية والذكاء الاصطناعي في المجال الصحي تهدف إلى الارتقاء بجودة الرعاية وتوسيع نطاق الوقاية، من خلال تسريع التحول الرقمي وتبني الحلول الصحية الذكية والمسؤولة وتشمل محاور السياسة الحوكمة والشراكات، وتطوير البنية التحتية الرقمية والمهارات الوطنية، وأمن الخدمات الذكية وأخلاقيات استخدامها، إلى جانب الابتكار والبحث وحماية البيانات وحقوق المرضى. كما تدعم توسيع تطبيقات الطب الدقيق والشخصي والتطبيب عن بعد، ووضع الضوابط التنظيمية بالتنسيق مع الشركاء، انسجاماً مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.

بدوره قال سعادة صقر الحميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة والرئيس التنفيذي للابتكار، إن الوزارة رسخت الابتكار ثقافة عمل مستمرة، ترتكز على تمكين الكوادر بمهارات المستقبل والاستفادة من الخبرات في تصميم حلول تستجيب للتحديات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق أثر ملموس في صحة أفراد المجتمع.

وقدمت الفعالية نموذج وكيل مساعد الذكاء الاصطناعي ضمن فقرة تعريفية تضمنت عرضاً لشخصيته الرقمية، حيث يتيح النموذج نشاطاً تفاعلياً مع الكوادر البشرية لاستكشاف الإمكانات وطرح الأسئلة، مما يعزز مهارات الموظفين على النقاش والتعامل المباشر مع الأدوات الذكية الجديدة.

وتستهدف الوزارة تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد على 50% من العمليات والمهام والإجراءات والخدمات المستهدفة، خلال عامين وتأهيل 100% من الموظفين للعمل معها، وتدعم هذه الأنظمة التحليل وتقديم التوصيات وإنجاز سلاسل مترابطة من الأنشطة عبر الأدوات المعتمدة، مع احتفاظ الإنسان بالتوجيه والإشراف واتخاذ القرار.

وشارك خبراء مختصون في عرض أفضل الممارسات الدولية في الصحة العامة الدقيقة، وبنية الابتكار وديناميكياته العالمية والإقليمية، ومرونة القطاع الصحي واكتفائه الذاتي، إلى جانب مراكز التميز في الذكاء الاصطناعي لتسريع تحول الخدمات الصحية.

ويتضمن برنامج الوزارة لشهر الابتكار 21 فعالية، تشمل مختبر البصيرة السلوكية وبرنامج سفرائه، وورشاً في تصميم الخدمات واستشراف المستقبل، وأنشطة تفاعلية حول رحلة التبرع بالأعضاء وزراعتها، بالإضافة إلى موضوعات المدن الأكثر صحة.