أبوظبي في 25 نوفمبر/ وام/ تستضيف قرية بوذيب العالمية للقدرة بمنطقة الختم في أبوظبي، غدا منافسات كأس الاتحاد للقدرة، بإقامة سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كيلومتر، ضمن سلسلة السباقات التي ينظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وتتواصل المنافسات بعد غد الجمعة بإقامة سباق السيدات لمسافة 100 كيلومتر، فيما تختتم الفعاليات السبت المقبل بسباق العمالقة، لمسافة 100 كيلومتر أيضاً.

ويتضمن سباق الإسطبلات الخاصة 4 مراحل، إذ تبلغ مسافة الأولى 30 كيلومتراً، باللون البرتقالي، والثانية 30 كيلومتراً باللون الأزرق، والثالثة 20 كيلومتراً باللون الأبيض، والرابعة 20 كيلومتراً باللون الأخضر.

وأعلنت اللجنة المنظمة اكتمال إجراءات الفحص البيطري للخيول اليوم.