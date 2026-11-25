دبي في 25 نوفمبر/ وام/ بحث مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للشطرنج، مجالات التعاون المشترك، بهدف نشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها، من خلال تنفيذ مبادرات لاكتشاف المواهب وتأهيل الكوادر الفنية والتعليمية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في أبراج الإمارات، بحضور سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، والدكتور إسماعيل الخوري، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، إلى جانب عمران الجسمي، مسؤول العلاقات الخارجية بالمجلس، ومحمد عبدالله، المدير الفني للاتحاد.

وناقش الجانبان تنفيذ مشروع لنشر الشطرنج في مدارس دبي واكتشاف المواهب، وربطه بمبادرتي «وسام حمدان بن محمد» و«ألعاب دبي المدرسية»، لاستقطاب الطلبة الموهوبين وتنمية قدراتهم.

كما بحثا إطلاق برنامج مشترك لتأهيل معلمي التربية الرياضية، وربطه ببرنامج «مؤهل» التابع لمجلس دبي الرياضي، لاعتماد وتوثيق مؤهلات المدربين والكوادر الرياضية، بما يدعم تطوير الكفاءات ونشر اللعبة وفق أسس علمية.

وتناول الاجتماع تفعيل رياضة الشطرنج في نادي حتا الرياضي الثقافي بالتعاون مع نادي دبي للشطرنج والثقافة، وتعزيز حضورها ضمن الأنشطة الرياضية والثقافية، ومشاركتها في «ألعاب دبي للسيدات»، إلى جانب مواءمة برامج الاتحاد مع مستهدفات خطة دبي للرياضة 2033.

واستعرض الدكتور إسماعيل الخوري أبرز محطات وإنجازات الشطرنج الإماراتي، بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد، والجهود المبذولة لتعزيز مكانة اللعبة إقليمياً ودولياً.

وأكد أن التعاون مع مجلس دبي الرياضي، يمثل خطوة مهمة لتوسيع قاعدة ممارسة الشطرنج، واكتشاف المواهب في سن مبكرة، وتوفير البيئة المناسبة لتنمية قدراتها، مشيراً إلى حرص الاتحاد على تعزيز التكامل مع المجالس الرياضية في الدولة، ودعم المبادرات التي تسهم في نشر اللعبة وتطوير كوادرها الفنية والتعليمية.