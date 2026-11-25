أبوظبي في 25 نوفمبر/ وام/ شهد سعادة اللواء سالم علي مبارك الشامسي، وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة بوزارة الداخلية، الجلسة الحوارية التي نظمها مركز وزارة الداخلية للابتكار، التابع للإدارة العامة للإستراتيجية وتطوير الأداء، بعنوان "الثروة الجديدة للأمم: من يبتكر، ومن يملك، ومن يصنع؟"، ضمن فعاليات الإمارات تبتكر (2026)، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات الابتكار واستشراف المستقبل والتكنولوجيا المتقدمة.

وسلطت الجلسة الضوء على رحلة تحويل الأفكار والمعرفة إلى قيمة مضافة وقدرات مؤسسية ووطنية، من خلال استشراف الفرص وتوليد الابتكارات، مروراً بحماية الملكية الفكرية وتعظيم قيمتها، وصولاً إلى النمذجة والتصنيع وتحويل الابتكارات إلى حلول عملية قابلة للتطبيق والتوسع.

واستعرضت شيخة المهيري، مدير إدارة التعليم التنفيذي في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، في المحور الأول الذي حمل عنوان "من يبتكر؟ الاستباقية وصناعة الفرص"، أهمية استشراف الفرص والتحديات، مؤكدة أن الابتكار لا يبدأ من الفكرة وحدها، بل من القدرة على قراءة المتغيرات واستباق المستقبل وتحديد الفرص الواعدة.

وتناول اللواء المستشار الدكتور عبد القدوس عبدالرزاق العبيدلي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، في المحور الثاني "من يملك؟ الملكية الفكرية وتحويل المعرفة إلى قيمة"، أهمية الإدارة الفاعلة للملكية الفكرية، موضحاً أن الابتكار الذي لا تدار ملكيته الفكرية بصورة صحيحة قد ينتج معرفة، لكنه لا يضمن امتلاك القيمة المتحققة منها أو الاستفادة من عوائدها.

وفي المحور الثالث "من يصنع؟ من النموذج الأولي إلى التطبيق والتصنيع"، استعرض من خلاله الدكتور محمد الخميري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة أسباير، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، أهمية الانتقال بالابتكار من مرحلة النموذج الأولي إلى التطبيق العملي والتصنيع، مشيراً إلى أن القيمة الحقيقية للابتكار تكتمل عندما يتحول إلى حل قابل للتطبيق والتوسع، ويسهم في صناعة أثر مستدام.