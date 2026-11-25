دبي في 25 نوفمبر/ وام/ اعلنت فلاي دبي، عن اضافة رحلة يومية ثالثة بين مطار دبي الدولي ومطار دون موينج الدولي في بانكوك اعتبارا من 27 نوفمبر الجاري لتوفر خيارات سفر أكثر تنوعاً بين دبي والعاصمة التايلاندية.

وتأتي زيادة عدد الرحلات في أعقاب إطلاق الناقلة لرحلتها اليومية الثانية إلى بانكوك في وقت سابق من شهر نوفمبر الجاري، مما يعكس الطلب القوي على هذه الوجهة حيث نقلت فلاي دبي أكثر من 55 ألف مسافر منذ بدء رحلاتها اليومية في يوليو 2026 وهي وجهتها الثانية بعد كرابي.

وقال سودهير سريدهاران، نائب أول الرئيس الاقليمي للعمليات التجارية في فلاي دبي، إن تايلاند تبقى واحدة من أكثر الوجهات شهرة ضمن شبكتنا وتعد بانكوك من بين الوجهات الاسرع نموا منذ إطلاق رحلاتنا إليها في يوليو. وتتيح رحلتنا اليومية الثالثة للمسافرين خيارات متنوعة للمسافرين سواء للمغادرة أو في وقت متأخر من الصباح، أو المساء مما يمنحهم مرونة أكبر في التخطيط لرحلاتهم وفقاً لجداولهم الخاصة كما توفر فلاي دبي للعطلات خيارات ملائمة تجمع بين تجربة مدينة بانكوك النابضة بالحياة وشواطئ كرابي الخلابة في رحلة واحدة، وذلك عبر باقات مريحة تشمل تذاكر الطيران والإقامة الفندقية في أكثر من 100 وجهة حول العالم.

ومع توسع فلاي دبي في تايلند يصل إجمالي رحلات الناقلة هناك إلى 35 رحلة أسبوعيا تشمل 21 رحلة إلى بانكوك و14 رحلة إلى كرابي، مما يوفر للمسافرين القادمين من أوروبا وروسيا ودول مجلس التعاون الخليجي خيارات ربط أكثر ملاءمة عبر دبي.

وبداية من 27 نوفمبر الجاري ستغادر الرحلات اليومية الثلاث المتجهة إلى مطار "دون موينغ" الدولي من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي لتوفر للمسافرين خيارات مرنة لرحلات المتابعة إلى مئات الوجهات، ضمن شبكة "فلاي دبي وطيران الإمارات" بحجز وتذكرة واحدة للأمتعة الى الوجهة النهائية.