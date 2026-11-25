دبي في 25 نوفمبر/وام/ بحثت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مع وفد من مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية بمملكة البحرين، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات العمل الخيري وإدارة المساجد والمرافق الدينية، وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين ومرتادي المساجد.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين، الوفد البحريني، برئاسة أحمد خليل إبراهيم خيري، مدير عام الإدارة العامة للشؤون السنية، حيث اطلع الوفد على أبرز الممارسات والتجارب المؤسسية للدائرة في مجالات العمل الخيري وإدارة المساجد والمرافق الدينية.

وناقش الجانبان فرص الاستفادة من التجارب المتبادلة في رفع كفاءة الخدمات، وتحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز دور المساجد في خدمة المجتمع والأحياء السكنية.

وأكد سعادة أحمد درويش المهيري، أهمية تبادل الخبرات بين المؤسسات الخليجية، والاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير الأداء المؤسسي ومواكبة احتياجات المجتمع.

وقال إن اللقاءات المشتركة تتيح التعرف على الحلول والممارسات التي تطبقها الجهات النظيرة، وتبادل الدروس المستفادة، بما يسهم في تطوير آليات العمل واختيار الممارسات التي تتناسب مع احتياجات المجتمعات.

وأضاف أن التعاون المؤسسي يفتح آفاقاً لتطوير منظومة العمل الخيري وإدارة المساجد والمرافق الدينية، بما يعزز توجيه الدعم الخيري إلى الاحتياجات ذات الأولوية، وتيسير وصوله إلى مستحقيه، ورفع جاهزية المساجد ومرافقها لخدمة المصلين وأفراد المجتمع.

وضم الوفد البحريني المهندس عبدالله راشد المعيلي، مدير إدارة المساجد والمرافق الدينية، وعلي عبدالرحمن مطر، مدير إدارة الاستثمار وشؤون الوقف، وفيصل طلال الفهيد، مشرف الاتصال والعلاقات العامة.