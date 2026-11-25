أبوظبي في 25 نوفمبر/ وام/ استقبل معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، سعادة موسى جافيري رئيس لجنة السياسة الخارجية والتجارة الخارجية في برلمان جمهورية شمال مقدونيا.

حضر اللقاء سعادة كل من أحمد مير هاشم خوري، وسارة محمد فلكناز، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمان جمهورية شمال مقدونيا، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وأكد الجانبان أهمية البناء على التطور الذي شهدته العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة، والحرص المشترك على الارتقاء بها في مختلف المجالات، مشددين على أن الشراكة الاقتصادية تمثل ركيزة أساسية لبناء علاقات مستدامة بين البلدين، لا سيما في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، وحرص الدول على استكشاف الفرص التي تحقق مصالح شعوبها.

واستعرض النعيمي نهج دولة الإمارات في بناء الشراكات الاقتصادية والاستثمارية الدولية، الذي يقوم على تحقيق المنفعة المتبادلة وإرساء علاقات طويلة الأمد، موضحاً أن نجاح هذه الشراكات يرتبط بما تحققه من قيمة مضافة وأثر تنموي إيجابي ومستدام في كلتا الدولتين.

من جانبه، أعرب سعادة موسى جافيري عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً حرص جمهورية شمال مقدونيا على تطوير علاقاتها الثنائية مع دولة الإمارات، في ضوء ما حققته الدولة من إنجازات تنموية في مختلف المجالات.