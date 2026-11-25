دبي في 25 نوفمبر/ وام/ حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، جانبا من فعاليات "مجلس دبي"، اللقاء الدوري الذي نظمته دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بالتعاون مع غرف دبي في قصر البحر بدبي.

واطّلع سموه خلال اللقاء، الذي شهد مشاركة نخبة من القيادات والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص التقدم المحرز في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وبحث سبل توحيد الرؤى حول أولويات المرحلة المقبلة من مسيرة النمو الاقتصادي للإمارة. وركّزت دورة هذا العام على تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتكثيف الجهود المشتركة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وترجمة الطموحات إلى خطوات عملية تسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار.

ويأتي اللقاء في إطار نهج دبي القائم على تعزيز التواصل والحوار المستمر مع مجتمع الأعمال، حيث جمع أكثر من 300 من قادة الأعمال وصنّاع القرار من القطاعين الحكومي والخاص، لمناقشة الفرص الواعدة واستكشاف آفاق جديدة للنمو، وبحث سبل تطوير استراتيجيات عملية وفاعلة تدعم نمو الشركات وتعزز تنافسية اقتصاد دبي.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "ترتكز مسيرة دبي الاقتصادية على رؤية طموحة ونهج استباقي وشراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز قدرتنا على تحويل الفرص إلى إنجازات نوعية ومستدامة. ويشكّل مجتمع الأعمال شريكاً أساسياً في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد والاستثمار والتجارة. وبتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي ترسيخ شراكتها مع مجتمع الأعمال وتسريع تحقيق مستهدفات أجندتها الاقتصادية D33. ونواصل العمل بروح الفريق الواحد، وتوحيد الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز، لضمان أن تكون دبي في طليعة الاقتصادات الأكثر تنافسية وجاذبية واستعداداً لمتغيرات المستقبل".

وأضاف سموه: «إن طموحات دبي لا تعرف حدوداً، وما نحققه اليوم هو أساس لمرحلة جديدة من النمو والازدهار. ونعمل على تعزيز بيئة اقتصادية تتيح للشركات التوسع والابتكار، وتوفر للمستثمرين فرصاً استثنائية، وتدعم بناء اقتصاد متنوع ومستدام، بما يحقق قيمة مضافة لدبي وشركائها، ويعزز إسهامها في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي».

وفي ظل حزم التسهيلات الاقتصادية التي أعلن عنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في وقت سابق من العام الجاري، بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار درهم، واصلت الشركات العاملة في دبي تنفيذ استثماراتها والمضي قدما في خططها التوسعية، على الرغم من المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وفي الوقت ذاته، حافظت قطاعات استراتيجية، من بينها الخدمات المالية والرعاية الصحية والإنشاءات، على مسار نموها خلال النصف الأول من عام 2026.

وبدوره، قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي": أرست القيادة الرشيدة في دبي نموذجاً تنموياً متفرداً يضع القطاع الخاص في صلب الاستراتيجيات التنموية للإمارة، ويوفر له المقومات اللازمة للارتقاء بدوره في قيادة النمو واستحداث الفرص الاقتصادية. ويشكل تعزيز ثقة مجتمع الأعمال بآفاق التنمية طويلة الأمد ركيزة أساسية لتحفيز الشركات على زيادة استثماراتها وتطوير قدراتها الإنتاجية وتنويع أنشطتها في مجالات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية. ونحرص على تعزيز إسهام القطاع الخاص في تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية، بما يضمن مواكبة بيئة الأعمال للاحتياجات المتجددة للشركات وطموحاتها، ويرسخ المقومات التي تتيح لها النمو المستدام انطلاقاً من دبي".

وأضاف معاليه: "يشكل مجلس دبي رافداً مهماً لمنظومة التخطيط الاقتصادي في الإمارة، من خلال إتاحة المجال أمام مجتمع الأعمال للإسهام في بلورة التوجهات التنموية، بما يدعم تطوير السياسات والمبادرات استناداً إلى فهم معمق لديناميكيات الأسواق ومتطلبات الأعمال. ونسعى من خلال هذه اللقاءات إلى تعزيز التكامل بين الأولويات التنموية لدبي والتوجهات الاستثمارية لمجتمع الأعمال، بما يحفز الشركات على توظيف المزيد من مواردها وإمكاناتها في الأنشطة والمشاريع التي تعزز القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، وتسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)".

ومن جهته، قال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة، تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار، مستندةً إلى اقتصاد متنوع يتمتع بمرونة عالية، وبيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونهج راسخ في الابتكار واستشراف المستقبل. ونمضي بثبات نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تتطلب مواصلة تطوير مقومات التنافسية، وتسريع وتيرة النمو، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص".

وأضاف معاليه : "يمثّل مجلس دبي منصّة استراتيجية للحوار المباشر مع قادة الأعمال وصنّاع القرار، وتوحيد الجهود حول الأولويات الاقتصادية، واستكشاف الفرص الواعدة، وتحويل الرؤى المشتركة إلى مبادرات ملموسة. فمواصلة مسيرة دبي التنموية تقوم على تكامل الأدوار بين الحكومة ومجتمع الأعمال، والعمل معاً لتهيئة فرص جديدة للنمو، وتمكين الشركات على التوسّع والمنافسة، وترسيخ أسس اقتصاد أكثر تنوعاً وازدهاراً واستدامة. ونحن على ثقة بأنّ هذا التوافق في التوجّهات، مدعوماً برؤية استراتيجية موحّدة وواضحة، سيمكّننا من مواصلة استثمار الفرص الواعدة بمرونة وثقة، ودفع عجلة النمو خلال السنوات المقبلة، وتعزيز مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للعيش والعمل والزيارة والاستثمار".

ومن جانبه، قال سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "يجمع مجلس دبي قادة الأعمال وصنّاع القرار من الجهات الحكومية في منصّة للحوار البنّاء، وتنسيق الجهود، وتحويل التطلّعات المشتركة إلى مبادرات وخطوات عملية. وتستمد دبي قدرتها على مواكبة المتغيّرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي من نهجها القائم على تعزيز الشراكة والحوار المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب تنوع قاعدتها الاقتصادية، وما تتمتع به من قدرة على استقطاب الكفاءات والمواهب والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم".

وأوضح سعادته : "مع مواصلة العمل على تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وتسريع وتيرة النمو، تشكل الآراء والخبرات التي يطرحها المشاركون في المجلس رافداً مهماً لتحديد الفرص الواعدة، واستشراف التحديات، وتحديد مجالات الدعم التي من شأنها تمكين الشركات من التوسع وتعزيز تنافسيتها. ونتطلع إلى البناء على توصيات هذه الحوارات، ومواصلة العمل الوثيق مع شركائنا في مجتمع الأعمال، بما يسهم في استثمار الفرص الجديدة، ويدعم استدامة النمو الاقتصادي، ويعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار".

واستعرض المشاركون خلال المناقشات التقدّم المحرز في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وبحثوا آفاق النمو والفرص الواعدة في مجموعة من القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك التجارة والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي، والسياحة، والصناعات المتقدمة، والاقتصاد الرقمي. كما أسفرت المناقشات عن تحديد مجموعة من الأولويات العملية التي ستتم متابعتها بالتعاون مع مجتمع الأعمال، بما يعزز نهج "ون دبي" (One Dubai) القائم على توحيد جهود الجهات الحكومية والشركات، وتكامل الأدوار لتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة.

كما استمع الحضور في مجلس دبي إلى كلمات ومداخلات قدمها كل من سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وبول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، ومنى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ويوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية.

ويواصل مجلس دبي تعزيز دوره كمنصة للحوار والتعاون تجمع قيادات القطاعين الحكومي والخاص، وتوحّد الرؤى والجهود لدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، وأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة. ومع التطلع إلى عام 2027، تشكّل الشراكات والعلاقات التي رسّختها دورة المجلس لهذا العام أساسا لمواصلة العمل المشترك، وترجمة الرؤى والتطلعات إلى نتائج ملموسة وإنجازات قابلة للقياس، تدعم مسيرة النمو الاقتصادي في دبي.