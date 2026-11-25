أبوظبي في 25 نوفمبر/ وام/ أعلن نادي أبوظبي للصقارين، تنظيم مسابقة مهرجان الشيخ زايد للصيد بالصقور ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي، من 26 إلى 29 نوفمبر الجاري، وتنطلق يوم غد بشوطي العامة ملاك لفئتي "جير بيور - فرخ"، و"جير شاهين - فرخ".

ونوه إلى استمرار المنافسات على مدار الأيام المقبلة، بإقامة شوطي "قرموشة جير - فرخ"، و"جير تبع – فرخ"، مشيراً إلى حرصه على تبني مبادرات لنشر تراث الصقارة على نطاق واسع في المجتمع، وجذب أعداد جديدة من الممارسين لها في مختلف الفئات العمرية، للحفاظ على إرث هذه الرياضة التراثية، وارتباطها بالهوية الوطنية.

وأكد النادي أن المهرجان محطة مهمة لتنظيم مسابقات الصيد بالصقور، بوجود مختلف فئات المجتمع، بما يمثل فرصة نوعية لتقديم هذه الرياضة التراثية في أجواء احتفالية تسهم في جذب مختلف الأعمار، من خلال المشاركة في المنافسات، والتعرف على هذه الرياضة التراثية، وما تمثله من قيم ترتبط بالهوية الوطنية.