عجمان في 25 نوفمبر/ وام/ زار الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، معرض "بيغ باد وولف" للكتاب الذي يقام في مركز الإمارات للضيافة، وكان في استقباله سعادة محمود خليل الهاشمي مدير عام الدائرة.

واطلع الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، خلال زيارته للمعرض الذي تستضيفه عجمان للمرة الثانية برعاية دائرة السياحة والثقافة والإعلام، على ما يضمه من تشكيلة واسعة تشمل أكثر من 500 ألف كتاب، وما يزيد على 10 آلاف عنوان في مجالات معرفية وأدبية متنوعة، تلبي اهتمامات مختلف فئات المجتمع.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، إن استضافة النسخة الثانية من معرض "بيغ باد وولف" للكتاب تعكس اهتمام إمارة عجمان بدعم المبادرات التي تعزز الحراك الثقافي والمعرفي، وتوفر منصات تتيح لأفراد المجتمع التواصل مع الكتاب والأدب واكتشاف مجالات جديدة للمعرفة، مشيراً إلى أهمية ترسيخ القراءة ممارسة مستدامة، ما يسهم في بناء مجتمع واعٍ ومطلع.

وأكد التزام دائرة السياحة والثقافة والإعلام بمواصلة استقطاب الفعاليات والشراكات مع المؤسسات المتخصصة، بما يثري الأجندة الثقافية في الإمارة، ويعزز مكانتها مركزاً للثقافة والإبداع، انسجاماً مع مستهدفات رؤية عجمان 2030.

من جانبه، أكد سعادة محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، حرص الدائرة على متابعة تفاصيل التجارب التي تقدمها الفعاليات، والوقوف على عناصر تميزها ومدى تفاعل الجمهور معها، باعتبار ذلك مدخلاً مهماً لتطوير المبادرات المستقبلية والارتقاء بجودة تنظيمها ومحتواها.

وأضاف سعادته: "نولي أهمية لاستمرارية المبادرات التي تجعل الثقافة جزءاً من الحياة اليومية للمجتمع، وتوفر مساحات تجمع مختلف الفئات حول اهتمامات مشتركة، وفي مقدمتها القراءة والمعرفة. كما نحرص على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات المتخصصة، بما يتيح تقديم تجارب ثقافية متنوعة ويعزز مشاركة المجتمع في الأجندة الثقافية للإمارة".

وتضم النسخة الثانية من معرض «بيغ باد وولف» أكثر من 500 ألف كتاب وما يزيد على 10 آلاف عنوان في مجالات متنوعة، مقدمة بأسعار مناسبة لمختلف فئات المجتمع، بما يتيح للزوار خيارات واسعة تلبي اهتمامات القراء من الأطفال والشباب والعائلات، وتمنحهم فرصة استكشاف عناوين ومجالات جديدة.

وتواصل دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان العمل على تطوير أجندة ثقافية متنوعة، تقوم على استقطاب المبادرات النوعية وتفعيل الشراكات المتخصصة والارتقاء بتجارب الجمهور، سعياً إلى تعزيز حيوية المشهد الثقافي، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية، ويدعم مكانة الإمارة وجهةً تحتضن الثقافة والمعرفة والإبداع.