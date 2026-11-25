أبوظبي في 25 نوفمبر/ وام/ احتفلت الهيئة الوطنية للإعلام بعيد الاتحاد الخامس والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، في مقرها الرئيسي بأبوظبي اليوم، بحضور معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة، وسعادة محمد سعيد الشحي، الأمين العام للهيئة، وعدد من مديري الإدارات وموظفي الهيئة، في أجواء وطنية عكست قيم الوحدة والانتماء والولاء.

وأكد معالي عبدالله آل حامد، أن عيد الاتحاد يمثل محطة وطنية ملهمة نستحضر فيها مسيرة استثنائية جمعت إرادة الإمارات السبع، وأرسى دعائمها الآباء المؤسسون، فبنوا دولة جعلت الإنسان محور التنمية وصانع المستقبل، ورسخت نموذجاً حضارياً رائداً في التلاحم والازدهار، وأثبتت أن الاتحاد نهج راسخ تتجدد به العزيمة، وتصان به المكتسبات، وتتسع به آفاق الطموح.

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" تمضي برؤية تستشرف المستقبل، وتجعل من الهوية الوطنية أساساً للتمكين، ومن الاستثمار في المعرفة وتطوير القدرات ركيزة لمواصلة الريادة، مستندة إلى مجتمع متماسك بقيمه، واثق بقدرته على مواكبة التحولات وصناعة منجزات مستدامة.

وشهدت الاحتفالية عروضاً تراثية متنوعة، وفقرة شعرية تغنت بحب الوطن وقيادته، إلى جانب أركان للحرف اليدوية التقليدية، وأنشطة ثقافية وتراثية ومسابقات تفاعلية أتاحت للحضور التعرف إلى مكونات الموروث الإماراتي الأصيل، في أجواء جسدت الاعتزاز بالوطن وهويته.