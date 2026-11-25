رأس الخيمة في 25 نوفمبر/وام/ أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن الاستدامة تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الإمارة، مشدداً على أهمية الإدارة الحكيمة للموارد وتعزيز الشراكات الفاعلة لبناء مستقبل مزدهر ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات، ويصون حقوق الأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، اليوم، أمام 2000 مشارك في افتتاح النسخة الثالثة من «قمة رأس الخيمة للطاقة 2026»، التي تقام في مركز رأس الخيمة للمعارض (إكسبو)، وتستمر حتى 27 نوفمبر الجاري، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وقادة قطاع الطاقة والخبراء والمتخصصين من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم.

وقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة: «نحرص في رأس الخيمة على تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية وتحقيق طموحات دولتنا، ونعمل على صناعة مستقبل إمارتنا من خلال تنمية مستدامة تصون مواردها للأجيال القادمة».

وأضاف سموه: «تشهد رأس الخيمة تحولات اقتصادية واسعة ونمواً متواصلاً في قطاعات حيوية تشمل السياحة والضيافة والصناعة والعقارات والبنية التحتية وغيرها، ما يعزز أهمية ترسيخ الاستدامة في جميع مراحل التنمية. ولهذا وضعنا استراتيجية لكفاءة الطاقة تشمل مختلف جوانب حياتنا، وتنظّم استخدام الطاقة في مبانينا ومنازلنا وقطاعاتنا الصناعية والتجارية».

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات أدركت مبكراً أهمية العمل المناخي، وكانت أول دولة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تصادق على اتفاق باريس للمناخ، وأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن هدفاً وطنياً لتحقيق الحياد المناخي.

وقال سموه: «إن ما نبنيه اليوم، وما نحافظ عليه، وما نتركه للأجيال القادمة، هو المقياس الحقيقي لتقدمنا»، مؤكداً أن تحقيق هذه التطلعات يتطلب رؤية واضحة والتزاماً راسخاً وشراكات فاعلة، وأن التعاون بين الحكومات والمؤسسات والشركات يشكل أساساً لتحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة، مشدداً على أهمية تضافر الجهود لبناء مستقبل أكثر أمناً واستدامة وازدهاراً لدولة الإمارات والمنطقة.

وتستضيف دائرة بلدية رأس الخيمة القمة بالشراكة مع «الاتحاد للماء والكهرباء»، تحت شعار «نبتكر ونساهم في تحقيق أهداف الطاقة المستدامة للمستقبل»، وبدعم من وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة البيئة - أبوظبي، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير، إلى جانب 19 جهة حكومية محلية في رأس الخيمة.

وشهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، خلال فعاليات اليوم الأول للقمة، توقيع ست مذكرات تفاهم، أربع منها بين دائرة بلدية رأس الخيمة، وكل من معهد شنجن لأبحاث البناء، ومعهد شنجن للتخطيط والتصميم الحضري، وشركة جوشن، وشركة هواوي، فيما وُقّعت مذكرتان بين غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة والاتحاد للماء والكهرباء، وبين هيئة رأس الخيمة للمواصلات وشركة «كاوكاو موبيليتي» الصينية المتخصصة في خدمات نقل الركاب والتنقل المشترك، بهدف توسيع التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والتنمية الحضرية المستدامة والتنقل المستدام وكفاءة استخدام الموارد والتقنيات الحديثة.

وتأتي هذه المذكرات في إطار جهود الإمارة لتوسيع شراكاتها الدولية، والاستفادة من الخبرات والتقنيات المتقدمة في دعم التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية الاقتصادية، بما يتوافق مع أهداف «استراتيجية رأس الخيمة المتكاملة للاستدامة 2050».

وترتكز الاستراتيجية على ثلاث أولويات رئيسية، تتمثل في دعم النمو الاقتصادي من خلال ضمان إمدادات آمنة ونظيفة من الطاقة بتكلفة تنافسية، وحماية البيئة الطبيعية والارتقاء بجودة الحياة، وخفض الانبعاثات بما يعزز قدرة اقتصاد الإمارة على المنافسة في ظل التحولات العالمية.

وشهدت القمة إطلاق المرحلة التجريبية من «برنامج شهادات أداء الطاقة للمباني»، الذي يهدف إلى تقييم كفاءة استهلاك الطاقة في المباني القائمة وتصنيف أدائها. وبحضور الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، وقّعت خمس جهات، هي شركة الحمرا، ومرجان، وشركة رأس الخيمة العقارية، وشركة الدار العقارية، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، تعهداً بالمشاركة في البرنامج، بما يدعم جهود الإمارة في تعزيز استدامة المباني.

وقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بجولة في المعرض المصاحب للقمة، اطّلع خلالها على أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والاستدامة، التي تعرضها شركات ومؤسسات محلية ودولية، بما يتيح تبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.