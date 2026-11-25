دبي في 25 نوفمبر/ وام/ افتتحت شركة China Securities، والتي تدير أصولاً تزيد قيمتها على 74.93 مليار دولار، رسمياً مكتبها في مركز دبي المالي العالمي، في خطوة استراتيجية تعكس توجه الشركة نحو توسيع نطاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط.

وجاء افتتاح المكتب، أمس، عقب حصول China Securities في وقت سابق من العام الجاري على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية، المنظم المستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبـي المالي العالمي.

وحضر مراسم الافتتاح كل من زينغ تشي، نائبة رئيس مجموعة سيتيك الصينية؛ وليو تشنغ، رئيس مجلس إدارة شركة China Securities؛ وسعادة أو بوكيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي؛ وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي؛ وسعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي؛ إلى جانب كوكبة من كبار المسؤولين.

ويشكل انضمام شركة China Securities إلى مركز دبي المالي العالمي إضافة نوعية إلى منظومته المالية، ويعزز مكانته بوصفه التجمع الوحيد للبنوك والمؤسسات المالية الصينية الرائدة في دولة الإمارات.

وانطلاقاً من الموقع الاستراتيجي لدبي كبوابة تربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، سيعمل مكتب الشركة كمنصة متخصصة لتوطيد الروابط بين أسواق رأس المال في الصين ومنطقة الشرق الأوسط، وتوسيع نطاق خدمات الشركة العابرة للحدود في جميع أنحاء المنطقة.

ومنذ تأسيس حضورها في مركز دبي المالي العالمي في وقت سابق من العام الجاري، واصلت الشركة توسيع قدراتها المحلية، وتعتزم زيادة عدد موظفيها لدعم النمو المتوقع لأعمالها الإقليمية وقاعدة عملائها.

ويستند هذا التوسع إلى المكانة الراسخة والحضور الواسع لـ China Securities في سوقها المحلية، إذ تقدم الشركة خدمات الوساطة في الأوراق المالية لأكثر من 17.1 مليون عميل، وبلغ إجمالي قواها العاملة 12,646 موظفاً كما في 30 يونيو 2026، بما يوفر قاعدة قوية لتوسيع قدراتها على المستوى الدولي.

وفي كلمتها الترحيبية، أكدت زينغ تشي، نائبة رئيس مجموعة سيتيك الصينية، أن العلاقات القوية بين الصين ودولة الإمارات، وتنامي تدفقات الاستثمار بين البلدين، يهيئان آفاقاً واسعة لتعزيز التعاون في القطاع المالي.

وشددت على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الحضور الدولي للعملة الصينية (الرنمينبي)، وتوسيع نطاق أنشطة الاستثمار والتمويل العابر للحدود، وتوطيد الروابط بين أسواق رأس المال، مع الاستفادة من القدرات المتكاملة لمجموعة سيتيك الصينية في القطاعين المالي والصناعي، بما يسهم في تعزيز الشراكات بين السوقين الصينية والإماراتية.

وقال ليو تشنغ، رئيس مجلس إدارة شركة China Securities: "إن افتتاح مكتب لشركة China Securities في مركز دبي المالي العالمي يمثل محطة فارقة في مسيرة توسعها الدولي، وتجسيداً عملياً لاستجابتها للاحتياجات المتنامية لعملائها في مجال الأعمال والاستثمارات العابرة للحدود، وفي ضوء تنامي الروابط التجارية والاستثمارية بين الصين ودولة الإمارات، تعتزم الشركة توظيف الإطار المؤسسي لإمارة دبي وموقعها الاستراتيجي، لتكون منطلقاً لمنصة جديدة تعزز الترابط المتبادل بين أسواق رأس المال في الصين ومنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف: بفضل خبراتها المتخصصة في مجالات الخدمات المصرفية الاستثمارية، وأدوات الدخل الثابت، والمشتقات المالية، والبحوث، تهدف الشركة إلى تقديم حلول وخدمات متكاملة للشركات الصينية التي تتطلع إلى التوسع في الأسواق الدولية، وللمستثمرين في الشرق الأوسط الباحثين عن فرص استثمارية في الصين، كما تسعى إلى إرساء شراكات طويلة الأمد تقوم على تحقيق المنفعة المتبادلة مع مختلف الأطراف المعنية في المنطقة".

وبدوره، رحّب سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، بانضمام China Securities إلى المركز، مشيراً إلى ما يتيحه وجودها من فرص جديدة للارتقاء بمستويات الترابط المالي بين الصين ودول المنطقة.

وقال سعادته إن مركز دبي المالي العالمي يحتضن بالفعل أكبر خمسة مصارف صينية، مما يعكس قوة العلاقات المالية وعمقها بين الصين ودبي، ويشكل انضمام China Securities إضافةً تعزز تنوع المنظومة المالية للمركز، وتفتح آفاقاً أوسع لربط الشركات والمستثمرين الصينيين بأسواق رأس المال الإقليمية والدولية.

وأفاد بأن الشركة ستستفيد من موقع مركز دبي المالي العالمي ودبي، وستتمكن من توسيع نطاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وتيسير تدفقات الاستثمار المتبادلة وتعزيز الروابط المالية بين الصين والمنطقة.

وفي المرحلة المقبلة، تعتزم China Securities الاستفادة من الدور المحوري الذي تضطلع به مجموعة سيتيك الصينية في تعزيز الروابط بين الصين ومختلف أنحاء العالم، وتوظيف خبراتها في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية العابرة للحدود لدعم توسع الشركات الصينية في أسواق الشرق الأوسط، وتيسير استقطاب الاستثمارات من الشرق الأوسط إلى الصين، كما ستواصل الشركة المساهمة في تنفيذ مبادرة "الحزام والطريق"، وتعزيز مسارات التعاون بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة.