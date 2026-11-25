العين في 25 نوفمبر /وام/ يشارك صندوق خليفة لتطوير المشاريع في النسخة الثانية من المعرض الدولي للصيد والفروسية – العين 2026، من 25 إلى 29 نوفمبر في مركز أدنيك العين، بصفته راعياً لقطاع "الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي" .

ويسلّط الصندوق الضوء على أهمية الحفاظ على البيئة الطبيعية والتراث الثقافي لدولة الإمارات للأجيال القادمة، ويعزز الترابط بين ريادة الأعمال والاستدامة وصون الموروث الوطني، بما يتيح توظيف المقومات الثقافية والخبرات المحلية في تطوير مشاريع ذات قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة.

وقالت سعادة موزه عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: "تمثل مدينة العين محوراً مهماً في جهود صندوق خليفة لتطوير منظومة ريادة أعمال أكثر تنوعاً واستدامة، نظراً لما تمتلكه من إمكانات اقتصادية واجتماعية وما تتميز به من كفاءات وطنية مؤهلة. ونعمل على توظيف هذه الإمكانات من خلال تمكين رواد الأعمال الإماراتيين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع قادرة على النمو والتوسع، بما يسهم في زيادة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي، وخلق فرص اقتصادية مستدامة. وتوفر مشاركتنا في المعرض فرصة لتعريف الزوار بالمشاريع الإماراتية وإبراز قدراتها في القطاعات المرتبطة بالصيد والفروسية والبيئة والتراث الثقافي، إلى جانب إتاحة المجال أمام أصحابها للتواصل مع العملاء المحتملين واستكشاف فرص التعاون والشراكات الجديدة".

ويُمكّن الصندوق 16 مشروعاً إماراتياً من المشاركة في المعرض عبر جناحه الذي يوفر لأصحاب المشاريع فرصة عرض منتجاتهم وخدماتهم والتفاعل المباشر مع الزوار والعملاء المحتملين، واستكشاف آفاق جديدة للنمو والتوسع وبناء شراكات وعلاقات تجارية جديدة. كما تبرز هذه المشاريع قدرة الموروث الإماراتي والخبرات المحلية على الإسهام في تطوير منتجات ومبادرات اقتصادية تجمع بين الأصالة والابتكار، وتسهم في صون الهوية الثقافية مع الاستجابة للفرص والمتطلبات المتنامية للأسواق الحديثة.

وتعكس هذه المشاركة التزام صندوق خليفة بتعزيز مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد العين، من خلال ربط ريادة الأعمال بالتراث الإماراتي، حيث تقدّم المشاريع المشاركة نماذج عملية لتحويل الموروث الإماراتي والخبرات المحلية إلى منتجات ومشاريع مستدامة ذات قيمة اقتصادية، بما يعزز حضور التراث الإماراتي في الأسواق المعاصرة ويدعم استدامته للأجيال القادمة.