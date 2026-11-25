عجمان في 25 نوفمبر/ وام/ زار الشيخ عبدالله بن أحمد النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة "عجمان أوتو ديستركت"، معرض "بيغ باد وولف" للكتاب في عجمان.

وتجول الشيخ عبدالله بن أحمد النعيمي، يرافقه سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، في أرجاء المعرض، واطلع على ما يقدمه من تنوع في الإصدارات والعناوين التي تغطي مختلف المجالات الثقافية والمعرفية، من الأدب والخيال والعلوم والتاريخ وتطوير الذات، إلى جانب مجموعة واسعة من كتب الأطفال، بما يلبي اهتمامات القراء من مختلف الأعمار والفئات.

وتعرف إلى طبيعة المشاركة الدولية في المعرض، وما يضمه من إصدارات متنوعة لدور نشر عالمية، تتيح للزوار فرصة الاطلاع على تجارب أدبية ومعرفية متعددة، واكتشاف عناوين جديدة في مجالات القراءة المختلفة، في إطار تجربة ثقافية تجمع بين تنوع المحتوى وسهولة الوصول إلى الكتاب.

واطلع خلال الزيارة على البرنامج الثقافي المصاحب، وما يتضمنه من فعاليات تسهم في إثراء تجربة الزوار وتعزز ارتباطهم بالكتاب.

ويعكس المعرض، في نسخته الثانية، الحراك الثقافي الذي تشهده إمارة عجمان، والاهتمام بتعزيز حضور الكتاب في المجتمع، وتوسيع فرص الوصول إلى المعرفة من خلال مبادرات وفعاليات تستقطب مختلف شرائح الجمهور، وتشجع على جعل القراءة جزءاً من الحياة اليومية.

وتنظم دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان المعرض بالتعاون مع شركة "بيغ باد وولف"، وبمشاركة هيئة الشارقة للكتاب، في قاعة الإمارات بمركز الإمارات للضيافة، ويضم أكثر من 500 ألف كتاب وما يزيد على 10 آلاف عنوان من إصدارات دور نشر عالمية، تشمل مجالات ثقافية ومعرفية متنوعة.

ويستمر المعرض حتى الأول من ديسمبر المقبل، موفراً للزوار فرصة اقتناء الكتب والتعرف إلى إصدارات متنوعة، ضمن فعالية تسهم في تنشيط المشهد الثقافي وتعزيز الاهتمام بالقراءة والمعرفة في الإمارة.