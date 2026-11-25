أم القيوين في 25 نوفمبر/ وام/ قدم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور له معالي راشد حميد سلطان الشامسي.

وأعرب سموهما، خلال زيارتهما مجلس العزاء في قاعة الاتحاد بأم القيوين، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لأسرة الفقيد، داعيين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء الشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.