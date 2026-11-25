أبوظبي في 25 نوفمبر/ وام/ يشارك نادي أبوظبي للرياضات البحرية في النسخة الثانية من معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2026، المقرر خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر الجاري في مركز أدنيك العين، تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي.

ويستعرض النادي خلال مشاركته أبرز البطولات والفعاليات التي ينظمها، وفي مقدمتها سباقات المحامل الشراعية، وبطولات صيد الأسماك، وبرامج أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية لاكتشاف المواهب الناشئة، وتأهيل الأجيال الجديدة لممارسة الرياضات البحرية.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن مشاركة النادي للمرة الأولى في المعرض تجسد حرصه على التعريف بالموروث البحري الإماراتي، وتعزيز حضور الرياضات البحرية في الفعاليات التراثية والمجتمعية.

وقال الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان : إن المشاركة الأولى فرصة مهمة أيضا لإبراز ارتباط أبناء الإمارات بالبحر، والتعريف بالرياضات البحرية التي تشكل جزءاً أصيلاً من هويتنا الوطنية، إلى جانب استعراض جهود النادي في المحافظة على هذا الإرث وتطويره، ونقل مهاراته ومعارفه إلى الأجيال الجديدة.

وأضاف رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية: أن النادي يحرص على توسيع نطاق مشاركاته في الفعاليات المتخصصة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الرياضية والتراثية، بما يسهم في نشر ثقافة الرياضات البحرية وتشجيع الشباب على ممارستها، مشيدا بدور مجلس أبوظبي الرياضي في دعم هذه المشاركات، وتعزيز حضور الأندية في مختلف المحافل.