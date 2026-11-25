داكار في 25 نوفمبر/ وام/ التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، بمعالي أحمدو الأمينو محمد لو، رئيس وزراء جمهورية السنغال، وذلك في العاصمة السنغالية داكار.

ونقل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى معالي رئيس وزراء جمهورية السنغال، وتمنياتهما لبلاده وشعبه الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل معالي رئيس وزراء جمهورية السنغال، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بالمزيد من الرخاء والازدهار.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، إلى جانب استعراض عدد من مسارات التعاون والعمل المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين.