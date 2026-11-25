دبي في 25 نوفمبر/ وام/ أعلنت قمة المليار متابع والهيئة الوطنية للإعلام، أن 7 آلاف رائد أعمال وصانع محتوى خلال 3 أسابيع سجلوا اهتمامهم لتأسيس شركاتهم في دولة الإمارات، وذلك ضمن مبادرة 100 Dreams التي أطلقها الجانبان في 15 أكتوبر الماضي بالتعاون مع سايمون سكويب صانع المحتوى ومؤسس Dream Group.

وتلقت المبادرة 7 آلاف فكرة شركة، وسيتم اختيار 100 فكرة لتأسيس أعمالها في دولة الإمارات، حيث سيتم توفير التمويل اللازم والدعم والإرشاد لمساعدة رواد الأعمال الطموحين على تأسيس أعمالهم وشركاتهم الخاصة في دولة الإمارات والانطلاق منها إلى العالمية.

ويستمر استقبال طلبات المشاركة في المبادرة حتى11 ديسمبر المقبل، عبر الرابط: www.1billionsummit.com/100dreams

وسيتم الإعلان عن أسماء المئة الذين سيتم اختيارهم خلال أعمال النسخة الخامسة من قمة المليار متابع التي تعقد في الفترة من 8 إلى 10 يناير 2027، حيث تسهم مبادرة Dreams 100 في تحقيق أهداف قمة المليار متابع، عبر توفير فرص اقتصادية واعدة لرواد الأعمال الطموحين .

وتستهدف المبادرة من يمتلكون فكرة أو حلماً لبناء مشروع في قطاع صناعة المحتوى والإعلام الرقمي، حيث سيحصل 100 من رواد الأعمال الطموحين يتم اختيارهم ضمن المبادرة على تمويل بقيمة 10 آلاف دولار لكل منهم، بإجمالي تمويل تبلغ قيمته مليون دولار، إلى جانب الدعم المتعلق بالحصول على الرخص التجارية والإرشاد والتوجيه، بما يساعدهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للنمو.

وأكدت سعادة ميثاء ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع تنظيم الإعلام في الهيئة الوطنية للإعلام، أن دولة الإمارات أصبحت برؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة أفضل بيئة في العالم لمواكبة تطور القطاع الإعلامي وقطاع صناعة المحتوى الرقمي، عبر استمرارها في وضع الخطط الاستراتيجية وتوفير الشروط النموذجية لنمو الصناعات الإبداعية التي تعتمد على البنية الرقمية المتطورة، مشيرة سعادتها إلى أن الشراكة النوعية بين الهيئة الوطنية للإعلام وقمة المليار متابع، تسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات الرقمية كوجهة عالمية بارزة لاستقطاب أصحاب المواهب والمبدعين والمبتكرين في مجال صناعة المحتوى.

وقالت سعادتها: " تجسد مبادرة Dreams 100، سعي دولة الإمارات إلى تطوير قطاع صناعة المحتوى، ورعاية أصحاب الأفكار المبدعة، وتشجيعهم على تأسيس مشاريعهم الخاصة وشركاتهم في الدولة، انطلاقاً مما تمتلكه من رؤية بعيدة المدى للارتقاء بهذه الصناعة الواعدة، وإتاحة الفرصة أمام صناع المحتوى ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم للانطلاق إلى آفاق جديدة من الانتشار والتأثير وتنمية الأعمال".

من جانبها، أكدت سعادة عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، نائب رئيس قمة المليار متابع، أن مبادرة100 Dreams ، تتماشى مع مساعي قمة المليار متابع لإحداث نقلات نوعية على صعيد صناعة المحتوى، واستقطاب المبدعين وأصحاب الأفكار الخلاقة بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، ومؤثراً رئيسياً في صياغة مستقبل صناعة المحتوى في المنطقة والعالم.

وقالت سعادتها: "تحمل هذه المبادرة لتأسيس 100 شركة صناعة محتوى في الإمارات، طموحات كبرى لتوسيع هذه الصناعة وتطويرها كماً ونوعاً، من خلال الاستثمار المدروس في الأفكار الجديدة، وإتاحة الخبرات والبنية الرقمية المتقدمة التي تمتلكها دولة الإمارات، أمام المبدعين لتنفيذ رؤاهم وتحقيق أحلامهم في تأسيس أعمال مستدامة، وتزويدها بمقومات النجاح والازدهار المتواصل، ولا شك في أن توفير التمويل اللازم لأصحاب هذه الأفكار والمشاريع المبتكرة، ومنحهم التوجيه اللازم سيكون علامة فارقة في مسيرتهم المهنية".

يذكر أن Dream Group تستهدف مساعدة 10 ملايين شخص على تأسيس مشاريعهم الخاصة، انطلاقاً من إيمانها بأن لكل إنسان الحق في امتلاك الحرية والفرصة لتحويل أحلامه إلى واقع. وتعمل المجموعة، من خلال منصاتها الإعلامية ومنظومتها المتكاملة، على إلهام رواد الأعمال الطموحين، وتزويدهم بالمعرفة والموارد والأدوات والدعم اللازم لبدء مشاريعهم ومواصلة تطويرها وتحقيق طموحاتهم.

وقال سايمون سكويب، مؤسس Dream Group: "لم أشهد يوماً نجاح أي شخص في تحقيق إنجاز عظيم بمفرده، فأفضل الإنجازات تتحقق عندما يجتمع أشخاص يتشاركون الرؤية ذاتها ويقررون العمل معاً لتحقيقها.. ويجسد هذا التوجه جوهر التعاون الذي تسعى إلى ترسيخه قمة المليار متابع والهيئة الوطنية للإعلام وDream Group، من خلال توحيد الجهود والرؤى لتمكين الأفراد ودعم طموحاتهم في مجال ريادة الأعمال".

ويقدم المشاركون في المبادرة أفكارهم من خلال فيديو أو نص مكتوب، مع التركيز على أفكار ومشاريع مرتبطة بقطاع الإعلام أو صناعة المحتوى أو اقتصاد صنّاع المحتوى، وتوضيح المشروع الذي يرغب المتقدم في بنائه والحلم الذي يسعى إلى تحقيقه، فيما ستتم عملية فرز الطلبات ومراجعتها من قبل لجنة متخصصة، قبل الإعلان عن قائمة الفائزين، ثم الالتقاء بالمتقدمين الذين تم اختيارهم، بهدف التعرف بصورة أعمق على أفكارهم ومشاريعهم وتحديد سبل الدعم التي ستوفرها المبادرة لهم.

ويخضع رواد الأعمال الطموحون أصحاب المشاريع الذين تم اختيارهم إلى برنامج تطوير أعمال يمتد على مدى 6 أسابيع، تنظمه Dream Group بما يسهم في تطوير مشاريعهم وتعزيز جاهزيتها للنمو، من خلال تقديم الدعم في مجالات تطوير الأعمال والتسويق والإعلام الرقمي وغيرها من المجالات الرئيسية التي يحتاجها رواد الأعمال لبناء مشاريع مستدامة، فيما تسهم جهات ومؤسسات متخصصة في دولة الإمارات في دعم رواد الأعمال الطموحين وصناع المحتوى من خلال تقديم تسهيلات لإجراءات تأسيس شركاتهم والحصول على الرخص التجارية اللازمة، بجانب تقديم خدمات التوجيه والإرشاد الشاملة.

وتؤكد مبادرة Dreams 100 توجه قمة المليار متابع نحو تحويل الأفكار الواعدة إلى فرص اقتصادية ملموسة، من خلال الجمع بين التمويل والإرشاد والتدريب، بما يمنح رواد الأعمال الطموحين وصناع المحتوى الموهوبين فرصة لاتخاذ خطوات عملية نحو بناء أعمالهم وتحويل أفكارهم الملهمة إلى أعمال مستدامة لتحقيق الدخل والنمو والانطلاق في قطاع صناعة المحتوى نحو العالمية.